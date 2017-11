Blick in die Vergangenheit Der Verein Schloß Lohmen hat einen Kalender für 2018 aufgelegt. Weiterhin werden historische Fotos gesucht.

Das Titelbild des Kalenders für das Jahr 2018. © Schloß Lohmen e.V.

Lohmen. Auch für das Jahr 2018 hat der Verein Schloß Lohmen wieder einen Kalender mit historischen Ansichten der Gemeinde gestaltet, informiert Dieter Arndt. Neben Fotos sind dieses Mal auch drei Grafiken aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Die Fotos stammen teilweise aus dem Fundus der Deutschen Fotothek. Damit auch in den kommenden Jahren wieder Kalenderblätter zusammengestellt werden können, freut sich der Verein über weitere historische Fotos. Der Kalender für das Jahr 2018 kostet 13 Euro und ist unter anderem in der Touristinformation Lohmen, bei Lebensmittel-Fröde und in der Bäckerei Walter zu erwerben. Man kann ihn auch beim Weihnachtsmarkt am 16. Dezember kaufen. Es ist zudem möglich, sich den Kalender zuschicken zu lassen. (SZ/nr)

Informationen zum Versand: 035975 18554

schloss.lohmen@web.de

