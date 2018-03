Blick hinter die Kulissen im Naturkundemuseum

Ein Aquarium im Vivarium des Naturkundemuseums Görlitz. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Das Vivarium, der Lebendtierbereich des Görlitzer Senckenberg-Museums beherbergt 70 tropische und einheimische Tierarten in zwölf Becken. Am heutigen Freitag, von 17 bis 18.30 Uhr, können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Neben der Technik sind auch Anekdoten über Vogelspinne, Python und Co. zu erleben. Der Eintritt kostet acht Euro, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich unter 03581 420980.

Diese und viele weitere Veranstaltungen in der Region findet man im SZ-Veranstaltungskalender.

zur Startseite