Bleibtreu-Film wird bei Berlinale gezeigt

Schauspieler Moritz Bleibtreu © dpa

Ein weiterer in Görlitz gedrehter Film wird seine Weltpremiere im Februar auf der Berlinale feiern. Wie schon der „Der junge Marx“, der im Herbst 2015 in Görlitz entstand, soll bei dem Filmfestival auch „Es war einmal in Deutschland“ zum ersten Mal gezeigt werden. Für den Streifen war Anfang Mai 2016 einige Tage in Görlitz gedreht worden, damals noch unter dem Arbeitstitel „Auf Wiedersehen, Deutschland“. Im Vorfeld hatte die Produktion das Kaufhaus in der Steinstraße aufwendig zum Filmkaufhaus gestalten lassen. Auch auf dem oberen Teil der James-von-Moltke-Straße gab es damals Dreharbeiten mit den Hauptdarstellern Moritz Bleibtreu und Antje Traue. Der Film spielt im Nachkriegsdeutschland. Im Kino wird er ab 6. April zu sehen sein.

„Der junge Marx“, der die Anfänge der Freundschaft von Karl Marx und Friedrich Engels erzählt, kommt bereits am 2. März in die Kinos. In Görlitz wurde dafür unter anderem im Brauen Hirsch am Untermarkt und im Kondensatorenwerk gedreht. Auch 500 Komparsen standen neben den Hauptdarstellern wie August Diehl oder Stefan Konarske vor der Kamera. (SZ/dan)

