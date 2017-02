Bleibt zentrale Kreuzung wochenlang dicht? An der Hauptstraße in Gleisberg muss eine Brücke erneuert werden. Das hat Konsequenzen für die Feuerwehr.

Diese Brücke wird ersetzt. © A. Braun

Der Zustand der Brücke an der Kreuzung Hauptstraße Nummer 9/An der Feuerwehr in Gleisberg lässt nicht nur zu wünschen übrig, er ist untragbar. „Es gibt Aus- und Unterspülungen“, so André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen. Gleisbergs Ortsvorsteher Bernd Handschack ergänzte: „Sie hat deutliche Risse.“ Die Schäden sind eine Folge des Hochwassers 2013. Sie sollen nun beseitigt werden. Ausbessern ist allerdings nicht möglich. Vielmehr ist ein Ersatzneubau vorgesehen. „Dafür laufen aber noch die Vorbereitungen, weshalb wir derzeit noch nicht sagen können, welche Maßnahmen genau dabei vorgenommen werden“, erklärt Kaiser.

Bereits am 12. Januar hatte es einen Vorort-Termin gegeben, bei dem neben Vertretern der Baubehörden auch Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes sowie der Telefon-, Internet- und Energieversorger anwesend gewesen sind. Das hatte Handschack während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates erzählt. Ihm zufolge seien zum Teil Kabelumverlegungen notwendig.

Fakt ist: „Beim Bau ist eine Vollsperrung erforderlich. Eine Umleitung wird eingerichtet, deren genauer Verlauf aber noch nicht feststeht“, teilte André Kaiser auf DA-Nachfrage mit. Die Gleisberger sind der Meinung, dass es sich um eine zentrale Kreuzung für den Ort handelt. Besonders brisant sei, „dass Probleme für die Feuerwehr zu erwarten sind“, äußerte Bernd Handschack. Ortschaftsrat Lutz Küchenmeister ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gleisberg. Um das Depot zur erreichen, gibt es zwei Wege: in Richtung Hauptstraße und in Richtung Wetterwitzer Straße. Normalerweise würden die Kameraden das Depot im Notfall in Richtung Hauptstraße verlassen. „Nach oben hin kommen wir mit dem Einsatzfahrzeug gar nicht rum“, sagte Küchenmeister. Das Problem sei im Landratsamt bekannt: „Um hierzu eine Regelung zu finden, laufen noch Abstimmungen“, so André Kaiser. Michael Klöden vom Bauamt der Stadt Roßwein ist ebenfalls zuversichtlich: „Es müssen bestimmte Abläufe so gestaltet werden, dass ausreichend Platz ist. Zum Beispiel dürfen vor der Feuerwehr keine Fahrzeuge mehr stehen.“

Weil die Schäden an der Brücke beim Hochwasser entstanden sind, übernimmt der Freistaat die kompletten Kosten – die laut Landratsamt aber noch nicht genau beziffert werden können. Der Bau solle noch dieses Jahr beginnen.

