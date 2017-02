Bleibt Löbaus berühmtestes Haus zum Tag der Sachsen zu? Für Irritationen sorgt jetzt, dass die Schminke-Villa im August, kurz vor dem Tag der Sachsen, Saisonschluss anmeldete. Bauarbeiten sind dringend nötig.

Die Schminke-Villa im Winterschlaf: Dieses Jahr soll an dem historischen Haus gebaut werden. © Rafael Sampedro

Als „spannender Ausflugstipp“ zum Tag der Sachsen wird die Schminke-Villa beworben. Von den Löbauern liebevoll als „Nudeldampfer“ bezeichnet, gilt das im Jahr 1933 von Hans Scharoun errichtete Gebäude in seiner außergewöhnlichen Architektur zu den weltweit vier wichtigsten Wohnhäusern des „Neuen Bauens“. Seit zwei Tagen macht das Team, das zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit rund um den Tag der Sachsen auch auf Facebook Interessenten aus aller Welt auf das besondere Gebäude in Löbau aufmerksam. Das Haus stünde exemplarisch für eine Zeit der großen Veränderung in Technik und Kultur und sei selbst für Architektur-Laien interessant, heißt es dort. Nun sorgt jedoch ein Werbeblatt, das unter anderem in der Löbauer Stadtinformation ausliegt, für Verwunderung. Auch bei den Mitarbeiter. Denn auf der Karte ist neben den Informationen zur Schminke Villa unübersehbar vor rotem Hintergrund mit weißer Schrift zu lesen: „Achtung, wir sanieren. Saisonschluss 14. August 2017.“

Die Feierlichkeiten zum Tag der Sachsen finden vom 1. bis 3. September in Löbau statt. Das lässt die Frage offen, ob denn Besucher, die zum Tag der Sachsen nach Löbau kommen, das historische Haus überhaupt besichtigen können. Weder der Öffentlichkeitsmitarbeiter vom Sachsentag-Team, Philipp Zirps, noch Löbaus Hauptamtsleiter Guido Storch können zu den Hintergründen der vorzeitigen Saisonschließung informieren. Wie das imposante Objekt, das immerhin weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus bekannt ist, in das dreitägige Fest Anfang September eingebunden wird, wissen sie nicht. Überlegungen dazu gebe es zwar, wie Philipp Zirps bestätigt. Doch wie die konkret aussehen, sei noch offen.

Während auf einer vorläufigen Planungskarte vom Sachsentag-Team 15 Themengebiete, vier Medienstandorte, zahlreiche Bühnen und Festzelte im ganzen Stadtgebiet bunt eingezeichnet sind, bleibt die Schminke-Villa ein weißer Fleck. Das Gebäude wird auch nicht separat als Austragungsort für Veranstaltungen auf der Karte angegeben.

Claudia Muntschik, Projektleiterin vom Haus Schminke, kann aufklären: „Die Stiftung Haus Schminke hat sich seit 2014 um Fördermittel gekümmert, um die notwendigen Sanierungsarbeiten an den neu entstandenen Schäden an Dach und Fassade durchführen zu können.“ Im letzten November wurden diese Mittel überraschend bewilligt. Solche Zuwendungen sind zeitlich gebunden und müssen bis zu einem bestimmten Termin abgerechnet werden. Für die Schminke-Villa müssen die Gelder 2017 verbaut werden. „Da der Ausgabe der Mittel auch eine Planungs- und Genehmigungsphase vorausgeht, kann die Baustelle erst im Sommer beginnen“, sagt Claudia Muntschik. Bevor der nächste Winter und damit der Frost einsetzen, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Um möglichst viele Einnahmen während der Urlaubssaison zu erwirtschaften, sei der Zeitpunkt der Sanierung so weit wie möglich nach hinten geschoben worden. „Eine kürzere Bauzeit können wir leider nicht realisieren“, so die Projektleiterin. Ganz verzichten müssen die Sachsentag-Besucher aber nicht auf die berühmte Villa. Spezielle Baustellenführungen sind geplant. Über die genauen Termine soll noch informiert werden.

