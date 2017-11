Bleibt es bei den lebenslänglichen Dopingsperren? Im Skilanglauf-Lager wächst der Unmut. Sechs Russen dürfen zwar nie mehr bei Olympia, aber weiter im Weltcup starten, der Ende nächster Woche beginnt.

Alexander Legkow bejubelt seinen Olympiasieg bei den Heimwinterspielen 2014 in Sotschi. © dpa

Die Ungewissheit ist auch bei Andreas Schlütter zu spüren. „Wenn die jetzt im Weltcup starten, das funktioniert ja eigentlich nicht“, sagt der sportliche Leiter des Deutschen Skiverbandes. Die – das sind die aufgrund ihrer Verwicklung in den Dopingskandal lebenslang von Olympia ausgeschlossenen sechs Russen um Alexander Legkow und Maxim Wylegschanin. Legkow gewann bei den Heimwinterspielen 2014 in Sotschi die Goldmedaille über 50 Kilometer im freien Stil. Wylegschanin holte zweimal Silber.

Denn wenn in gut einer Woche der erste Weltcup der Olympiasaison im finnischen Kuusamo beginnt, ist das Sextett nach aktuellem Stand startberechtigt. Im Gegensatz zum Internationalen Olympischen Komitee hat der Skiweltverband noch keine Sanktionen gegen die Russen ausgesprochen.

„Ich kann und will mich nicht wirklich dazu äußern. Ich habe das auch im Team gemerkt. Man fragt nach, denn die Zeitungsartikel erklären nicht alles. Man sperrt Legkow und Wylegschanin, es gibt aber eigentlich keine direkte Begründung“, sagt Schlütter. „Ich bin froh, dass das Team das Thema Russland im Moment gar nicht so an sich heranlässt. Das wird automatisch kommen, wenn die Weltcups losgehen.“

Nun droht eine kuriose und chaotische Situation. Denn sollten die Russen teilnehmen und dann nachträglich doch noch gesperrt werden, wären die Ergebnisse der Qualifikationswettbewerbe für die Winterspiele zumindest teilweise verfälscht.

Die Russen streiten jegliches Fehlverhalten ab und wollen vor dem Internationalen Sportgerichtshof um ihre Rehabilitation kämpfen. Doch bisher fehlt immer noch eine ausführliche Urteilsbegründung durch das Internationale Olympische Komitee. Der Skiweltverband erklärt, dass die Entscheidungen seines Anti-Doping-Panels untersucht würden. Bis wann er Urteile fällt, ist offen. Den Termin des Weltcup-Starts werde das Gremium aber „in die Überlegungen mit einbeziehen“.

Auch die Kanadier wundern sich

Derzeit nehmen die Russen weiter an Vorbereitungswettkämpfen teil – so, wie es ihr Recht ist. „Ich fühle keine Scham, wenn ich an der Startlinie in die Augen der Athleten schaue. Ich habe keine Regeln gebrochen“, schrieb Wylegschanin bei Instagram. Legkow will am Wochenende bei einem Rennen im schwedischen Gällivare an den Start gehen. Auf Anfrage des Portals Fasterskier.com erklärten die Veranstalter: „Es steht ihnen frei, zu starten. Es ist nicht unsere Entscheidung oder unser Problem, das wir lösen müssen.“

Die Gegner der Russen sind mit der derzeitigen Situation aber alles andere als zufrieden. Viele wünschen sich vor allem eins: Klarheit. „Die gesamte Situation ist erstaunlich merkwürdig. Meine Frage an den Skiweltverband ist: Was ist los?“, sagt der Kanadier Devon Kershaw, der ehemalige Weltmeister im Team-Sprint. „Ich würde mir wünschen, wenn die beteiligten Verbände zu einem Konsens kommen, und zwar schnell.“

Laut seinem Landsmann Alex Harvey, der bei der WM 2017 in Lahti über 50 Kilometer Freistil siegte und Rechtswissenschaft studiert, habe der Skiweltverband nicht genügend Beweise, um die Russen zu sperren. Immerhin waren sie bis zum 31. Oktober provisorisch gesperrt worden. „Ich denke, es ist wichtig, zu verstehen, dass es ein Präzedenzfall ist“, sagt er. (sid)

