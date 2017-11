Bleibt die Neißstraße eine Fußgängerzone? Seit Juli 2016 läuft ein Verkehrsversuch. Dazu haben viele Anlieger eine klare Meinung.

Die sanierte Neißstraße ist seit Juli 2016 eine Fußgängerzone – testweise. Viele Anlieger wollen, dass das so bleibt. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Donnerstagnachmittag halb drei, Neißstraße, Görlitz. Drei Baufahrzeuge stehen vor dem Haus Nummer 28, das gerade saniert wird. Ansonsten hier und da ein paar Fußgänger, und: Ruhe. „Ja“, sagt Edeltraud Beckers, die in der Nummer 4 das „Görlitzer Tee- und Kaffeelädchen“ betreibt: „So kann das gerne bleiben.“ Seit die Straße im Juli 2016 zur Fußgängerzone wurde, sei es hier bedeutend ruhiger. So sei es auch mal möglich, einen Tisch vor die Tür zu stellen. Edeltraud Beckers, die nicht nur den Laden betreibt, sondern auch das Haus besitzt, findet das gut. „Meine Kunden und die Mieter der Wohnungen auch“, fügt sie hinzu. Deshalb hat sie bei der Umfrage, die die Stadtverwaltung vor ein paar Wochen verteilt hat, Variante eins angekreuzt: Beibehaltung der Fußgängerzone.

Denn: Das, was die Neißstraße jetzt ist, ist ein Verkehrsversuch. Der läuft seit dem Ende der Straßensanierung im Juli 2016 und sollte bis Oktober 2017 dauern. Die Stadt wollte ihn eine komplette Saison durchlaufen lassen, um zu sehen, ob es funktioniert. Tut es das, so wird die Neißstraße dauerhaft zur Fußgängerzone. So hatte es die Stadt vorher angekündigt. Um ein Stimmungsbild zu erhalten, hat sie jetzt die Umfrage unter Bewohnern, Eigentümern und Gewerbetreibenden verteilt. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Als Nächstes soll es am 16. November, 18 Uhr, im Rathaus eine Diskussionsveranstaltung geben, zu der die Stadt auf rege Beteiligung hofft. „Wir gehen ergebnisoffen an die Auswertung heran“, sagt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Der Bürgerwille solle im Mittelpunkt stehen. Nur ein paar Eckpunkte sind aus städtischer Sicht klar: Die Feuerwehr muss rankommen, auch die Lieferfahrzeuge. „Das ist bei Pollern, Parken und Werbeaufstellern zu beachten“, sagt Stibenz. Seine Kollegin Sylvia Otto fügt hinzu, dass die Stadt auch während der Dauer des Verkehrsversuches nicht untätig gewesen sei: Es gibt die jetzige Umfrage, zudem Gespräche mit den Beteiligten, zahlreiche hausinterne und weiterführende Gespräche mit anderen Behörden. Und am 6. März habe es eine Zwischenauswertung des Verkehrsversuches im Caffè Kränzel gegeben. Dort, so Stibenz, sei die Fußgängerzone als sinnvoll empfunden worden. „Im Detail unterscheiden sich aber Meinungen, das entspricht dem Wesen einer Bürgerbeteiligung“, sagt er. Danach sei ein Poller an der Einmündung Hainwald/Neißstraße errichtet worden, um unberechtigtes Parken zu unterbinden: „Das funktioniert.“

Die SZ hat in dieser Woche eine kleine Umfrage in der Neißstraße gestartet. Ergebnis: Die meisten stimmen mit Edeltraud Beckers überein: Sie wollen die Neißstraße dauerhaft als Fußgängerzone. „Weniger Verkehr ist für Anwohner, Touristen und Gewerbetreibende sinnvoll“, sagt Thomas Bednarek vom Caffè Kränzel. Allerdings sei das täglich ab 11 Uhr geltende Durchfahrtsverbot leider noch nicht bei allen Autofahrern angekommen. Auch Yvonne Pfeffer und Kai Budich von der Görlitzer Gold-und Silberschmiede loben die Fußgängerzone. Die Leute laufen nicht mehr nur schnell durch, sondern schauen nach links und rechts. Letztlich sei das auch gut fürs Geschäft. „Wir sind jetzt zehn Jahre hier und beim Umsatz ist 2017 unser bisher bestes Jahr“, sagt Kai Budich.

Ähnlich sieht es Bernd Schwerdtner, der seit 23 Jahren das Restaurant „Zum Pauker“ betreibt. „Das war immer Stress, aber jetzt war es wirklich ein Jahr lang schön.“ Der Sommer sei gut gelaufen, Touristen seien auch länger sitzengeblieben. Um die Qualität weiter zu erhöhen, wünscht er sich, dass die Stadt zwei oder drei Bänke aufstellt und „vielleicht ein bisschen was Grünes.“ Sein Hauptanliegen aber ist, dass die Straße auf jeden Fall Fußgängerzone bleiben soll. Das sieht auch Jasper von Richthofen so, der Direktor des in der Neißstraße ansässigen Kulturhistorischen Museums. Ihm gefällt, dass keine Autos mehr parken dürfen: „Dadurch läuft es sich leichter und die Touristen können die schöne Optik besser fotografieren.“ Auch er würde sich wünschen, dass eine Bank aufgestellt wird: „Irgendwas, das Aufmerksamkeit schafft, damit es keine nackige Straße ist.“

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Anwohner Bernd Ansorge aus der Neißstraße 20 bemängelt, dass der Verkehr nicht kontrolliert werde: „Hier fahren tagsüber zu viele Autos rein, und das sogar gegen die Einbahnstraße.“ Wenn es keine Kontrollen gebe, sei eine Fußgängerzone nicht sinnvoll. Deshalb hat er in der jetzigen Umfrage auch angekreuzt, dass er sich die Rückkehr zur Tempo-20-Zone wünscht, die es hier früher einmal gab. „Parken müsste aber verboten bleiben“, sagt er. Auch Sabine Zedler, Mitarbeiterin beim Reiseveranstalter Carpe Diem Touristik GmbH in der Nummer 27, ist mit der Situation nicht zufrieden. Das sei keine echte Fußgängerzone. „Erst war der Straßen- und Gehwegbau und direkt danach begann die Sanierung unseres Nachbarhauses.“ Da waren immer Baufahrzeuge da, Ruhe sei nie reingekommen. Und Touristen kämen auch nicht genug vorbei. Deshalb sei sie mit der Lage unzufrieden – und könnte sich einen Wegzug vorstellen: Dahin, wo mehr Touristen sind.

