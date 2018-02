Bleibt die Kirche im Dorf? Die Umstrukturierung der Kirche rückt näher. Nun sind die Gemeinden zwischen Zittau und Oppach mit Ideen gefragt.

Kirchtürme ragen über fast allen Orten in der Region, wie hier die der Zittauer Johanniskirche. Wie die Häuser künftig mit Leben erfüllt werden sollen, ist eines der Themen, mit denen sich die Gemeinden im Zuge der Kirchenreform beschäftigen. © Rafael Sampedro

Damit Kirche vor Ort bleibt – unter dieses Motto stellt die Leitung des Kirchenbezirks Löbau-Zittau ihre Veranstaltungsreihe, mit der sie derzeit in der Region unterwegs ist. Sie will über den aktuellen Stand der geplanten Strukturreform bei der sächsischen Landeskirche, die auch die Region betrifft, informieren.

In der vergangenen Woche hat es bereits ein Info-Forum in Löbau in der Johanniskirche gegeben, am 6. und 7. Februar folgen weitere Veranstaltungen in Neugersdorf und Zittau. Was geplant ist, welche Veränderungen es geben soll und was die Kirchen vor Ort dazu sagen, lesen Sie hier.

Informieren und mitdiskutieren kann man noch bei zwei Veranstaltungen: 6. Februar, 19.30 Uhr, Lutherhof Neugersdorf sowie 7. Februar, 19.30 Uhr Kirchgemeindesaal Zittau

