Bleibt die Görlitzer Muschelminna dieses Jahr dunkel? Bei der Montage des Lichterkleides am Brunnen auf dem Postplatz gibt es Probleme. Der Aktionsring sucht aber nach einer Lösung.

So schön leuchtete die Muschelminna zur Vorweihnachtszeit im vergangen Jahr. Jetzt ist sie noch ohne Lichterkleid. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Eigentlich sollte der Anbau des Lichterkleides ja schon beginnen. Und eigentlich hätte die Muschelminna am Freitag wieder leuchten sollen. Aber es sieht derzeit im wahrsten Sinne des Wortes für den Toberentzbrunnen noch duster aus. Zwar gibt es das Lichterkleid. Aber ob das noch an die bisherige Ummantelung des Brunnens passt, war bis zum Mittwoch noch unklar. Zwar hat sich am Mantel nichts geändert. „Aber die Profilschrauben halten einfach nicht mehr“, schildert Frank Reimann das Problem. Einen ersten Versuch, die Beleuchtung anzubringen gab es zwar , er wurde aber wieder abgebrochen.

Wie geht es nun weiter? „Wir arbeiten an einer Lösung“, versichert Frank Reimann. Denn dunkel bleiben soll die Muschelminna in diesem Jahr auch nicht. Der Händlerverein Aktionsring hatte die Beleuchtung 2015 für 10 000 Euro gekauft. Das Anbringen und Abbauen kostet jeweils extra. Im vergangenen Jahr wurde das Lichterkleid von Randalieren beschädigt, die Reparatur kostete 2 000 Euro. Nun droht, dass die Muschelminna in diesem Jahr komplett dunkel bleibt. Die Idee heißt nun: neue Befestigungsmöglichkeiten für die Beleuchtung an der Minna. Die Pläne dazu sind schon weit fortgeschritten. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass mehrere Kränze aus Aluminiumprofilen die Umhüllung umgeben werden, daran dann die Beleuchtung befestigt wird. Zum einen betrifft das den oberen Teil des Brunnens, zum anderen den unteren. „Die Umhüllung des Brunnens wird damit nicht beschädigt“, sagt Frank Reimann. Ein großer Vorteil: Der Abbau und der Anbau im kommenden Jahr kann so viel schneller vor sich gehen. In dieser Woche wird es allerdings noch nicht gelingen, die neue Unterkonstruktion anzubauen. Frank Reimann hofft, dass die Minna etwa in der Woche ab dem 11. Dezember leuchten wird.

Für den Aktionsring der Görlitzer Innenstadthändler ist das Ganze eine neue finanzielle Herausforderung. Etwa 1 000 Euro kostet die jetzt erforderliche Konstruktion. Heute soll der Vorstand darüber beschließen, ob das Vorhaben tatsächlich angegangen wird.

