Bleibt das Museum ein Mauerblümchen? Die Alte Lateinschule wird 110 Jahre. Doch nicht alle Einwohner kennen sie. Wie kommt mehr Pep ins Angebot?

Jens Schulze-Forster ist im Mai fünf Jahre in Großenhain und Leiter der städtischen Museen. Dazu gehören auch das Bauernmuseum Zabeltitz und das Schulmuseum im Gymnasium. © Klaus-Dieter Brühl

Herr Schulze-Forster, als Sie vor fünf Jahren von Dresden nach Großenhain wechselten, hatten Sie die Aussicht auf einen neuen Museumsbau in der alten Kelterei. Daraus wurde nichts. Wie sehen Sie nun die Museumsperspektive?

Tatsächlich ist das Museum leider baulich in der Schwebe. Ins Gebäude am Kirchplatz will die Stadt nichts mehr investieren. Was mit der alten Kelterei am Schloss passieren soll, wird erst im Herbst bekannt gegeben. Nichtsdestotrotz planen wir vier Sonderausstellungen, die ich hoffentlich nach meiner Krankheit und der laufenden Wiedereingliederung gut vorbereiten kann.

Welche Voraussetzung haben Sie dafür?

Wir bekommen vom Kulturraum eine institutionelle Förderung fürs ganze Jahr, das waren im Vorjahr 15 000 Euro. Für dieses Jahr ist die Summe noch nicht bekannt. Zur Verfügung stehen mir eine Teilzeit-Mitarbeiterin, ein Bufdi und zwei Mitarbeiter in Arbeitsgelegenheiten (AGH). Unser gemeinsames Ziel ist es, unser regionalgeschichtliches Museum auch für Themen zu öffnen, die über die Region hinaus reichen. Zum Beispiel bei der jetzt eröffneten Sonderausstellung mit Erzsebet und Heinz Ferbert. Letzterer wird in Sachsen wahrgenommen und ist über Großenhain hinaus vernetzt. Kunstschauen haben überdies Tradition in der Alten Lateinschule.

Braucht es nicht aber auch Themen mit Pep, die breite Kreise interessieren?

Da setzten wir vor allem auf die nachfolgenden Ausstellungen. Von Juni bis August zeigen wir Comics Made in DDR. Solche Ausstellungen sind bzw. waren in Pirna und Gera der Renner. Wir nehmen auf die Zeitschriften Mosaik, Atze, Frösi oder Trommel Bezug und finden sicher viele Liebhaber dieser Bildgeschichten, die auch für die politische Propaganda interessant waren. Von September bis November heißt es dann „Großenhain, klar zur Wende!“ Das ist eine Anregung, die direkt aus Großenhain kommt. Hier gibt es noch Zeitzeugen wie Volkmar Krischke, Werner Löffler oder Lutz Schubert vom Bundeswehrverband. Letzterer hat unsere Fotosammlung durchgesehen, unser NVA-Bestand wurde inventarisiert. Großenhain stellte ja mit dem Panzerregiment etwas Besonderes dar. Das Museum hat das Traditionszimmer vollständig übernommen. Aus zeitgeschichtlicher Sicht ist das Thema hochaktuell. Und wir wollen wieder Beteiligte erzählen lassen wie bei „Lautextima“.

Sie streben also eine gute Vernetzung mit den Großenhainer Sammlern an.

Natürlich. Das soll z. B. bei der Weihnachtsausstellung so sein, wo es um Großenhainer Kindheitsfotos der DDR geht. Da sind wir – wie übrigens generell – auf Leihgaben angewiesen. Ich bemühe mich um eine gute Kommunikation mit den Großenhainern, wünsche mir noch mehr Echo. Wir sind keine Konkurrenz zu privaten Sammlern, wir verstehen uns als Integrationsort.

Am 20. Oktober besteht das Museum 110 Jahre. Wie wollen Sie es aus der Tradition heraus weiterentwickeln?

Schon seit Mitte der 80er Jahre steht die Frage moderner Geschichtspräsentation in Großenhain. Wir haben 60 000 Objekte in der Sammlung, doch vieles ist in die Jahre gekommen. Wir fragen, was die Stücke uns heute noch sagen. Und wir wollen unseren Kirchplatz als eines der schönsten Refugien der Stadt darstellen. Da ergeben sich neue Chancen mit dem Kirchgemeindehaus.

Gespräch: Kathrin Krüger-Mlaouhia

