Bleibt das Loch in der Stadtmauer? Die Abrissarbeiten an der Bautzener Mühltorgasse sind abgeschlossen. Nur über eine Stelle wird noch diskutiert.

Die hinteren Gebäude der Bürgerhäuser wurden abgerissen. © Uwe Soeder

Die Bagger sind verschwunden, der Weg frei. An der Mühltorgasse hat die Klixer Recycling Firma die Abrissarbeiten an den hinteren Gebäuden der Bürgerhäuser beendet. Doch komplett fertig sind die Arbeiter nicht. Die Lücke in der Stadtmauer muss noch instand gesetzt werden. Damit die Bagger zu den Häusern gelangen konnten, wurde ein Teil der Mauer entfernt. „Wir haben das Loch nicht vergessen“, sagt Geschäftsführer Andreas Breuer und erklärt, dass über die Lücke diskutiert wird.

Es geht darum, wie das Loch geschlossen wird. Denkbar wäre ein Provisorium. Denn schon jetzt ist klar, dass der Investor auf der leeren Fläche einen Neubau plant. Das würde aber voraussetzen, dass Baumaschinen auf das Gelände gelangen können. Elf Jahre lang bewegte sich an dieser Stelle nichts. Nachdem 2006 ein Teil der Hinterhäuser eingestürzt war, legte ein Rechtsstreit weitere Entwicklungen lahm. Zwar ist der Streit nicht endgültig geklärt. Doch weil die Beweissicherung abgeschlossen ist, kann der Investor loslegen. (SZ/mho)

