Bleib bei deinem Leisten Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder.

Orthopädieschuhmacher André Irnsberger schneidet in seiner Werkstatt Leder für einen Schuh zurecht. Rund 30 Arbeitsstunden benötigt er je nach Aufwand, um ein Paar Schuhe herzustellen.

Vince Mitreuter schaut am 13. Dezember als Schuhmacher aus dem Türchen des Pirnaer Adventskalenders.

Pirna. Es war dieser Geruch, dieser betörende Geruch. Jedes Mal, wenn André Irnsberger die Werkstatt seines Onkels betrat, umhüllte ihn dieser Duft, eine Melange aus Rindsleder und diesem Klebstoff, dickflüssig und mit einem Hauch Lösungsmittel, der ihn so unvergleichlich riechen ließ. Auch alles andere in der kleinen Manufaktur gefiel ihm. Und so wusste Irnsberger schon als heranreifender Knabe, dass er später einmal den gleichen Beruf wie sein Onkel erlernen wollte: Orthopädieschuhmacher.

Seit reichlich 15 Jahren hat Irnsberger nun seine eigene Werkstatt, zunächst fertigte er seine Schuhe auf der Langen Straße in Pirna, inzwischen sitzt die kleine Firma auf der Breiten Straße. Sieben Mitarbeiter beschäftigt der Handwerksmeister, im Erdgeschoss liegt der Laden, eine Treppe führt hinauf zur Werkstatt, die fast ein wenig aus der Zeit zu fallen scheint. Sauber aufgereiht und mit Namen beschriftet stehen Leisten auf den Tischen, um die später der Schuh geformt wird. Halbfertige und fast fertige Schuhe warten auf die Weiterverarbeitung, Rollen samtweichen Rindsleders liegen sauber aufgereiht, in einem Regal stapeln sich Sohlen-Rohlinge, es gibt Näh- und Schleifmaschinen. Und natürlich diesen Leim. Und diesen Geruch. André Irnsberger zieht eine Rolle rehbraunes Rindsleder aus einem Regal und breitet sie auf dem Zuschneidetisch aus. Eng aneinander drapiert er papierene Schnittmuster auf dem tierischen Rohstoff und beschwert sie mit Gewichten. Dann greift er zu einem scharfen Messer und schneidet die Teile aus dem Leder aus.

Diese filigrane Handarbeit ist genau das, was Irnsberger an dem Beruf schätzt. Es ist alte Handwerkskunst, von Generationen überliefert, äußert vielschichtig. Er kann kreieren, modellieren, zeichnen, nähen, schleifen, kleben, man braucht Ahnung vom Holz- und Modellbau und braucht ein Gefühl dafür, wie man an der Schleifscheibe Leisten in fließenden Formen schleift. Und wie ein Paar Schuhe entsteht, ergibt sich aus dem immer gleichen Prozedere: Füße vermessen, Leisten aus Holz modellieren, einen leichten Plastikschuh für die Anprobe fertigen, kleine Pass-Ungenauigkeiten korrigieren, Material wählen, Leder zuschneiden. Schaft nähen, Fersen- und Zehenkappe einkleben, Anprobe, zum Schluss Sohle dran. Rund 30 Arbeitsstunden benötigt er im Schnitt für ein Paar Schuhe, es kostet zwischen 1 000 und 1 800 Euro. Oftmals übernehmen Krankenkassen die Kosten, zumindest teilweise. Und die Schuhe sehen heute längst nicht mehr aus wie die klobigen, braunen Treter von früher: Es gibt sie heute allen Formen, Farben und Materialien.

Um Fuß-Fehlstellungen zu korrigieren, greift Irnsberger auch mal zu ungewöhnlichen Methoden: Für Patienten modellierte er schon stiefelhohe Schuhe, die er mit Verschlüssen von Alpinski-Stiefeln und Seilzug-Verschlüssen von Snowboard-Stiefeln ausrüstete – um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Und einmal ging er sozusagen fachfremd: Vor einigen Jahren schuf er die Hochzeitsschuhe für seine Frau und sich – aus rotem und schwarzem Leder.

