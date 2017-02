Blechschaden nach Auto-Kollisionen In Bad Schandau und Neustadt kracht es beim Abbiegen und Ausparken.

© Marko Förster

Blechschaden gab es bei zwei Unfällen in der Sächsischen Schweiz. Am Donnerstagmorgen wollte ein 82-jähriger Mann mit einem KIA von der Wilhelm-Kaulisch-Straße in Neustadt in einen Einkaufsmarkt abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Mulicar (Fahrer 28) zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 4 500 Euro.

In Bad Schandau krachte es gegen Mittag auf einem Parkplatz an der Dresdner Straße. Der Fahrer (42) eines VW Caddy wollte aus einer Parklücke herausfahren und übersah dabei einen Subaru (Fahrer 20). Es kam zum Zusammenstoß mit einem geschätzten Gesamtschaden von 1.000 Euro. Auch hier blieben die Fahrer unverletzt.

zur Startseite