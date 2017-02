Blechschaden nach Alkoholfahrt

Neustadt. Am Sonntagabend ereignete sich auf der S 154 zwischen Rugiswalde und Sebnitz ein Wildunfall. Die Fahrerin (27) eines Toyota Lexus war auf der Strecke unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh überlebte und lief davon. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeugenaufruf nach Parkplatzunfall

Sebnitz. Am Freitag beschädigte zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen VW Bora auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Rosenstraße in Sebnitz. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Wer kann Angaben zum Verursacher oder dem Unfallwagen machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.