Blechschaden beim Abbiegen

Einbruch in Einfamilienhaus

Radebeul. An der Straße An der Siedlung in Radebeul schlugen Unbekannte am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Sie durchsuchten alle Zimmer des Hauses und die Einrichtung. Angaben zu möglichem Diebesgut sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.