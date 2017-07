Blechbrücke beschäftigt Stadträte Muss die Querung über die Gleise am Bahnhof noch in diesem Jahr weg? Jetzt liegt ein neues Gutachten vor.

Das Gutachten, das Aufschlüsse über den Zustand der maroden Blechbrücke geben soll, liege mittlerweile als Entwurf vor. © Archiv/Sebastian Schultz

Wie geht es mit der Fußgängerbrücke über die Bahnhofs-Gleise weiter? Diese Frage könnte schon im August Thema für den Stadtrat werden. Das Gutachten, das Aufschlüsse über den Zustand der maroden Querung geben soll, liege mittlerweile als Entwurf vor, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler auf SZ-Anfrage. „Es wird aber intern zwischen Gutachtern und den beteiligten Ämtern noch einigen Gesprächsbedarf geben, um genau und im Detail zu klären, wie akut das Problem wirklich ist, wie es da weitergeht, was zu tun ist.“ Anschließend sollen die Stadträte über die Ergebnisse informiert werden. „Das endgültige Gutachten soll dem Bauausschuss in der übernächsten Sitzung am 21. September) vorgestellt werden können.“ Die Brücke ist seit Herbst 2015 für Fußgänger gesperrt. Damals war ein Abriss erst für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt worden. Weil die Brücke aber in schlechtem Zustand ist, muss sie nun möglicherweise doch schneller verschwinden. Das Gutachten soll darüber Aufschluss geben. Ein Sicherungsnetz verhindert derzeit, dass keine Betonteile auf die darunter liegenden Gleise fallen. (SZ/stl)

zur Startseite