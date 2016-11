Blaulicht gegen Wild Zwischen Kesselsdorf und Wilsdruff werden die Warnelemente entlang der S 36 angebracht. Der Abschnitt ist seit Jahren Unfallschwerpunkt.

Mit solchen Reflektoren soll Wild an vielbefahrenen Straßen abgeschreckt werden. © Archiv: Thorsten Eckert

Die Staatsstraße S 36 zwischen Kesselsdorf und Wilsdruff soll jetzt sicherer für Autofahrer und Wildtiere werden. Kürzlich hat die zuständige Straßenmeisterei in Zusammenarbeit mit den Jägern und dem Bauamt der Stadt Wilsdruff an den Rückseiten der Leitpfosten Reflektoren angebracht. Sobald darauf Scheinwerferlicht trifft, geben diese blaue Lichtreflexe ab. Wildtiere werden dadurch gewarnt, zudem simuliert das blaue Licht eine Bewegung. Andernorts wurden diese Reflektoren bereits eingesetzt. Demnach gingen die Wildunfälle um mehr als 50 Prozent zurück.

Die Staatsstraße ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt in Hinblick auf Wildunfälle. Denn über die Straße führen alte Wildwechsel, die die Tiere nach wie vor benutzen. Auch der enorme Verkehr, der heute die Verbindung entlangrollt, hat daran nach Beobachtung der Jäger nichts verändert. Das Wild wird jedoch vom normalen Scheinwerferlicht nicht gewarnt und verschreckt. Vielmehr reagiert es panisch, was auf der S 36 in der Vergangenheit etliche Unfälle zur Folge hatte. Alternativen wären Schutzzäune, akustische Warner, Geruchsmittel oder eben die blauen Reflektoren. Diese sind am kostengünstigsten. (hey)

