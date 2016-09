Blaufahrer mit falschen Kennzeichen erwischt An einer Tankstelle in Löbau fiel ein Golf auf, dessen Fahrer mit der Polizeikontrolle gleich mehrere Probleme bekam.

Löbau. Eine Polizeistreife hat am späten Montagabend in Löbau an der Tankstelle an der Rumburger Straße einen VW Golf kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehören. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion weiter mitteilte, ergaben die weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizisten, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der genutzte Pkw weder zugelassen noch versichert war.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von umgerechnet 1,58 Promille. Eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel und die missbräuchlich verwendeten Kennzeichen sicher. Die Polizei ermittelt gegen den Deutschen zum Vorwurf der Urkundenfälschung, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, zur Trunkenheit im Straßenverkehr sowie zu dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (szo)

