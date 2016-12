Blaufahrer gestoppt

Betrunken unterwegs Pulsnitz. Betrunken fuhr ein Mann am späten Freitagabend durch Pulsnitz. An der Bischofswerdaer Straße geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des VW-Fahrers wahr. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,22 Promille. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Bei Sturz schwer verletzt Lauta. Ein 66-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz mit seinem Leichtkraftrad schwer verletzt. Der Mann war auf der Lautaer Friedrich-Engels-Straße in Richtung Lauta-Dorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Rad.

Vogel kollidiert mit Pkw Salzenforst. Einen ungewöhnlichen Unfall erlebte der Fahrer eines Pkw am Freitagvormittag. Er war auf der A 4 in Richtung Görlitz unterwegs, als in Höhe der Raststätte „Oberlausitz“ ein Greifvogel im Tiefflug die Autobahn querte. Der 53-Jährige konnte den Zusammenprall nicht verhindern. Während am Fahrzeug nur geringer Sachschaden entstand, verendete das Tier an der Unfallstelle.