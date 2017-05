Blaues Wunder könnte sich verformen

Brennende Autos könnten das Blaue Wunder gefährden. © Sven Ellger

Im Streit um parkende Autos am Blasewitzer Elbufer bringt die Stadtverwaltung neue Argumente vor. Sollten zwei Pkw oder ein Lkw unter dem Blauen Wunder in Brand geraten, könnten an einzelnen Bauteilen oder dem Tragwerk selbst erhebliche Verformungen auftreten, antwortet Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) auf Anfrage des Grünen-Stadtrats Wolfgang Deppe. Ab 300 Grad seien thermisch bedingte Veränderungen der Stahleigenschaften wahrscheinlich. In jedem Fall müsste das Blaue Wunder für längere Zeit gesperrt werden.

SPD-Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer betonte am Mittwoch noch einmal, die Zahl der Stellflächen am Blasewitzer Ufer reduzieren zu wollen – aus Brandschutzgründen und weil die Fläche im Naturschutzgebiet liegt. Auf der Loschwitzer Seite sollen die Stellplätze ganz verschwinden. Dafür könnte der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße erweitert werden. An diesem Donnerstag stimmt der Stadtrat darüber ab. CDU-Fraktionschef Jan Donhauser: „Wir sind der Meinung, dass die Parkplätze auf beiden Elbseiten erforderlich sind. (SZ/sr)

zur Startseite