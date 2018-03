Blaues Auge für Bezirksligaspitzenreiter

Das war knapp. Bei seinem Auftritt gegen die HSG Mittweida ist die Mannschaft des Döbelner SV wieder mit einem blauen Auge davongekommen. Der favorisierte Spitzenreiter gewann gegen den Tabellenachten nur hauchdünn mit zwei Punkten Unterschied.

Am Ende stand es 9:7 für die Gastgeber, die es insbesondere in der zweiten Hälfte der Partie richtig spannend machten. Denn zwischenzeitlich lagen sie schon mit 5:1 in Front, ehe die Gäste den Spielstand mit jeder Partie weiter verkürzten. Am Ende retteten sich die DSV-Herren mit einem 3:0-Erfolg im Abschlussdoppel bis ins Ziel. Schon im Hinspiel hatte der Tabellenführer mehr Schwierigkeiten mit dem Außenseiter als erwartet. Auch damals entführten die Döbelner mit dem gleichen Ergebnis nur knapp beide Punkte aus Mittweida. Es war das bisher einzige 9:7 in der laufenden Meisterschaft, bei dem die Döbelner allerdings auf Michael Heinich verzichten mussten. Diesmal waren jedoch alle Stammspieler an Bord.

Ungeschlagen blieb einmal mehr Torsten Dathe, der sowohl beide Einzel gewann, wie auch seine beiden Doppel gemeinsam mit Jens Krause. Doch während die beiden Döbelner das Abschlussdoppel mit einer überzeugenden Leistung nach Hause brachten, mussten sie sich im Auftaktdoppel mächtig strecken. Dieses konnten sie nach 1:2-Rückstand erst in der Verlängerung des fünften Satzes für sich entscheiden.

Deutlicher fiel der Sieg gegen den SC Riesa aus. Dieses Duell gewann der Spitzenreiter mit 10:5. Die einmal erkämpfte Führung gaben die Gastgeber im gesamten Verlaufe der Begegnung nicht mehr aus der Hand. Nachdem den Gästen der zwischenzeitliche 4:3-Anschluss gelang, starteten die Döbelner eine Serie von vier Siegen in Folge. Damit war ihnen der Sieg schon fast nicht mehr zu nehmen. Neben Torsten Dathe gewannen in dieser Partie auch Matthias Stengel und Burkhard Richter jeweils zwei Einzel. (DA/jsc)

