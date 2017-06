Blauer Goldstaub Die Kabinen im Stadtbad sind so gefragt, dass sie quasi „vererbt“ werden. Doch bisher gab’s einen zusätzlichen Engpass.

Mirko Paufler von der gleichnamigen Dienstleistungsfirma schraubt die letzten noch fehlenden Türklinken an die sanierten Kabinen im Stadtbad. © Thorsten Eckert

Sie sind heute das, was ein Kasten Radeberger Pilsner zu DDR-Zeiten war: eine Art zweite Währung. Die Kabinen im Radeberger Stadtbad. „Die werden ja bei uns nicht vermietet, sondern quasi vererbt“, sagt Bad-Chef Frank Hantschmann regelmäßig augenzwinkernd. Und die Kabinen-Fans mussten zum Start in die diesjährige Saison einen echten Engpass verschmerzen: Die Kabinen an der unteren Liegewiese nämlich konnten bisher nicht vermietet werden. Sie mussten dringend saniert werden; und die Arbeiten konnten wegen des langen Winters nicht mehr rechtzeitig vorm Saisonstart am 15. Mai abgeschlossen werden.

Also wurde auch in den vergangenen Wochen noch fleißig gewerkelt. „Aber jetzt geht’s sozusagen auf die Schluss-Gerade“, beschreibt Frank Hantschmann mit einem sportlichen Sprachbild. Heißt, das Dach ist nun wieder dicht, der Putz ist erneuert, die blaue Farbe lässt die Kabinen nun wieder passend zum denkmalgeschützten, historischen Kabinentrakt erstrahlen. Und am gestrigen Freitag kamen nun auch noch die Klinken und Schlösser in die kurz zuvor auf Vordermann gebrachten Türen. Während die Dauerbadegäste in der freitäglichen Morgensonne ihre Bahnen durchs erfrischende Nass zogen, schraubte Schlosser Mirko Paufler kräftig.

„Jetzt kommen noch die Holzsitze – und dann muss das Ganze offiziell abgenommen werden“, ist Badchef Frank Hantschmann froh, in den nächsten Tagen die Schlüssel für die gefragten Kabinen austeilen zu können. Die Liste der Nutzer ist dabei bereits voll; „wie gesagt, die werden bei uns sozusagen vererbt“, zitiert Frank Hantschmann noch einmal schmunzelnd seinen bekannten Satz …

Nach der Saison rücken die Bauleute dann übrigens erneut an. Allerdings wird dann vorm Stadtbad gebuddelt. Der holperige Parkplatz soll dann auf Vordermann gebracht und mit einer vernünftigen Stellflächen-Markierung ausgestattet werden. Damit, so die Hoffnung des Badvereins, könnten dann mehr Autos als bisher hier Platz finden. Auch über eine Zufahrt nur für Badgäste wird nachgedacht. Eine Schranke wäre beispielsweise eine Option, heißt es aus dem Rathaus dazu.

zur Startseite