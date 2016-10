Blauer Adler auf dem Schulhof Zwei Versicherungsfachleute spenden für die Evangelische Grundschule Frankenthal. Dort ist das Geld sehr gut angelegt.

Allianz-Fachmann Gerd Borisch kam im Namen der Bürogemeinschaft Borisch/Richter mit einem großen Scheck in die Frankenthaler Schule. © Steffen Unger

Der Hof der Frankenthaler Grundschule wird zurzeit komplett umgestaltet. Mit vielen Ideen und Liebe. Mit dem Engagement von Lehrern und Eltern. Mit Hilfe von Sponsoren. Und mit einer fitten Bürgermeisterin, die immer wieder neue Geldgeber für das Projekt begeistert. So wandte sich Kerstin Otto (CDU) an die Bischofswerdaer Versicherungsfachleute Gerd Borisch und Frank Richter, die im Sommer eine Bürogemeinschaft gegründet haben. Und die Bürgermeisterin traf ins Schwarze. Beide Männer sagten prompt zu, das Frankenthaler Schulhofprojekt zu unterstützen – und sie holten einen starken Partner mit ins Boot. „Wir finden das Projekt gut, weil es Kindern aus der ganzen Region zugute kommt“, sagte Gerd Borisch der SZ.

Jetzt übergab er im Namen der Bürogemeinschaft 2 250 Euro an die Frankenthaler Grundschule. 1 500 Euro kommen aus der Allianz-Umweltstiftung. Sie unterstützt unter dem Label „Blauer Adler“ deutschlandweit Umweltprojekte. Gefördert werden insbesondere Initiativen, die von Bürgern und Vereinen ausgehen und die darauf abzielen, das Verantwortungsbewusstsein für die Natur zu entwickeln. Die anderen 750 Euro geben Frank Richter und Gerd Borisch. Beide sind für die Allianz in Bischofswerda tätig.

Der neue Frankenthaler Schulhof passt voll ins Konzept der Umweltstiftung. Die Arbeiten begannen im Frühjahr. Viel ist schon zu sehen. So entstanden weitläufige Spielbereiche auf weichem Sand, ein Atrium, das als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann, und ein großer Erdspielhügel. Durch den können die Kinder kriechen. Neue Spielgeräte wurden bzw. werden noch aufgebaut.

Weidenflechtzäune und Naschhecken

Das Baumhaus wurde erweitert und ein Baummikado – Baumstämme, auf denen man balancieren kann – errichtet. Jetzt in den Herbstferien wird unter anderem der Bolzplatz neu gestaltet.

Um die einzelnen Bereiche für Spiel, Sport und Erholung voneinander abzutrennen, gibt es Weidenflechtzäune und Naschhecken. Letztere in Form von Sträuchern, an denen schon in den nächsten Jahren leckere Beeren wachsen. Schüler hatten ihre Wünsche geäußert; die Viertklässler Modelle gebaut, wie sie sich den neuen Schulhof vorstellen. Auch die Eltern wurden in die Planungen langfristig einbezogen. Der künftige Hof der Frankenthaler Grundschule wird größer als der bisherige. Denn Teile des Nachbargrundstücks wurden dafür erworben. (SZ/ir)

