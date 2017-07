Blaue Uniform statt weißer Kittel Die Friedersdorferin Isabell Richter hat an der Feuerwehr-Olympiade teilgenommen. Dafür trainierte sie mit Teams aus mehreren Bundesländern.

Isabell Richter hat an der Feuerwehr-Olympiade im österreichischen Villach teilgenommen. In vier Jahren hofft die Medizinstudentin, erneut dabei sein zu können. © Thomas Eichler

Friedersdorf. Von Kindesbeinen an ist Isabell Richter mit der Feuerwehr vertraut. Die Friedersdorferin wurde schon von ihrem Vater Ronald mit zur Feuerwehr genommen. Ihr Opa Werner war begeisterter Feuerwehr-Sportler. „Die Friedersdorfer Wehr war einmal sehr erfolgreich im Feuerwehrsport“, erinnert sich die 24-Jährige. Es gab eine Männermannschaft und ein Frauenteam. Aber wie das eben so ist, mit den Jahren sei das leider eingeschlafen, bedauert Isabell Richter. Die junge Frau hatte schon vor Jahren Feuer gefangen für den Feuerwehrsport. Sie fand es immer sehr schön, in der Region zu Wettkämpfen zu fahren. Nicht nur die Disziplin Löschangriff hat es ihr angetan. Sie liebt auch die 100 Meter Hindernisbahn, das Hakenleiter-Steigen und die 400-Meter-Feuerwehrstaffel. In diesen Disziplinen gibt es sogar olympische Wettbewerbe. Anfang Juli fanden diese in Villach in Österreich statt. Isabell Richter war dabei – als Olympionikin.

„Natürlich hatte ich schon lange den Wunsch, so einen hochkarätigen Wettbewerb einmal mitzumachen“, sagt sie. Aber dafür müssen sich die Teams bei den deutschen Meisterschaften im Jahr vor der Olympiade qualifizieren. Isabell Richter hat das geschafft – mit dem Team aus Mecklenburg-Vorpommern. „Ja, ich weiß, das klingt kurios, aber so sind die Dinge des Lebens manchmal“, sagt sie und erklärt: „Während meines Medizinstudiums in Halle an der Saale habe ich jemanden kennengelernt, der mir von einer Trainingsgruppe berichtete, die in Halle Feuerwehrsport betreibt.“ Das hatte die Studentin, die jetzt im fünften Studienjahr ist, lange nicht gewusst. Seit zwei Jahren trainiert sie in dieser Sportgemeinschaft mit. Die Mädchen in der Gruppe gehören einem Thüringer Team an, das an Bundesmeisterschaften teilnehmen wollte. „Dabei gab es ein Problem: Für den Löschangriff müssen es sieben leistungsstarke Kameradinnen sein“, erzählt die Friedersdorferin. „Wir waren aber nur vier.“ Ein Team aus Mecklenburg-Vorpommern hatte ein sehr ähnliches Problem. So wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Die Thüringer schlossen sich den Mecklenburgern an. Isabell Richter mit. Im Vorjahr gehörte die Mannschaft dann zu den drei besten in Deutschland und qualifizierte sich somit für die Olympiade.

Eine Woche lang fanden die Wettbewerbe in Villach statt. „Villach on Fire“ war das Motto. „Das Stadion war immer voll, die Stimmung fantastisch, die Menschen und die ganze Stadt haben förmlich für diese Olympiade ‚gebrannt’“, schwärmt die 24-Jährige. Im 100-Meter-Hindernislauf hat sie eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Für eine Medaille reichte das nicht. An die Starterinnen aus Osteuropa käme sie nicht heran, bedauert Isabell Richter. Dennoch strebt sie an, eine „19-er Zeit“ zu erreichen. Also die Hindernisse innerhalb von 19 bis knapp 20 Sekunden zu überwinden und dabei noch Schläuche zu kuppeln.

Frauen- und Männerteams vorwiegend aus osteuropäischen Staaten, aber auch aus Japan, waren am Start. Isabell Richter erklärt: Es gibt Feuerwehrsport als Traditionswettbewerb, und es gibt den, bei dem es tatsächlich um Meter und Sekunden geht. Westliche Länder betreiben eher den Traditionssport, die östlichen die sportlichen Disziplinen.“ Und zwar auf ganz hohem Niveau, sagt die 24-Jährige. Während sie selbst nur zwei mal in der Woche trainieren kann, steht für die osteuropäischen Feuerwehrsportler zweimal am Tag Training an. Sie erhalten zudem staatliche Förderung. „Dieser Sport hat dort einen hohen Stellenwert“ sagt die Friedersdorferin und erwähnt, dass man in Deutschland für das Hobby Feuerwehrsport fast alles aus eigener Tasche bezahlt. Für die Studentin ist das nicht einfach. Auch deshalb hat sie einen Studentenjob. Als Tutorin bringt sie anderen Studenten bei, wie man zum Beispiel Arme und Beine richtig eingipst. „Das erfolgt nicht am Patienten, sondern an einem lebensechten Modell“, erklärt die angehende Medizinerin, die im nächsten Jahr ihr Examen ablegt und danach eine Facharztausbildung anstrebt. Für deren Richtung hat sie sich noch nicht festgelegt, Orthopädie, Neurologie oder Allgemeinmedizin favorisiert sie. Nach der Ausbildung möchte sie wieder zurückkommen in die Oberlausitz.

Den Feuerwehrsport will sie so lange ausüben, wie es möglich ist. Ein Leben ohne Sport ist für Isabell Richter nicht vorstellbar. Wann immer es möglich ist, bewegt sie sich. An der Uni geht sie regelmäßig noch zum Boxtraining. „Ich bin kein Typ für Rumliege-Urlaub“, sagt sie mit einem Lachen. Sich anzustrengen und ein Ziel zu erreichen, mache ihr einfach Spaß. Sie betont, dass sie froh ist, in der Friedersdorfer Feuerwehr Mitglied zu sein. „Hier herrscht wirklich gute Kameradschaft, vielen Kameraden verdanke ich sehr viel, weil sie mich immer unterstützt haben“, betont die junge Frau.

