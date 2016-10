Blaue Karte für den Straßenausbau In Riesa und Stauchitz fordert man den Bau der B 169, in Strehla eine Ortsumfahrung. Jetzt kämpft man zusammen.

Gebt endlich Gas: Das fordert eine Kartenaktion, die das Wirtschaftsforum Riesa mit den Städten Riesa, Strehla und der Gemeinde Stauchitz für den Bau an B 169 und B 182 startet.

Zu den Unterstützern der Aktkion gehören der Stauchitzer Ex-Bürgermeister Peter Geißler, Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin und Riesas OB Marco Müller (kl.F.v.l.)

Noch eine Kartenaktion für den Ausbau der B 169? Ob das hilft? Das dürfte sich manch Einwohner von Riesa oder Stauchitz nach Jahren ähnlicher Aktionen fragen. Aber Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum Riesa hat ein Ziel: „Wir wollen den Politikern zeigen, dass wir nicht locker lassen!“ Das sei gerade jetzt wichtig – während sich die Parteien auf die Bundestagswahl 2017 vorbereiten.

Zumal im Dezember die Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans ansteht, in der die B 169 in Richtung A 14 höchste Priorität bekommen soll. Und deshalb stehen nun nicht nur Staatssekretäre als Adressaten auf den blauen Karten, die „Gebt endlich Gas!“für den Weiterbau der B 169 und den Bau der Ortsumfahrung Strehla fordern. Auch die regionalen Bundestagsabgeordneten Thomas de Maiziere (CDU) und Susann Rüthrich (SPD) sollen Post aus Riesa bekommen, Ministerpräsident Tillich (CDU) und Kanzlerin Merkel (CDU) sowieso.

Eine Botschaft für Berlin

Riesas OB Marco Müller (CDU) gibt auch seinen Parteifreunden in Berlin eine Botschaft mit auf den Weg. „Derzeit entsteht der Eindruck, dass man auf Bundesebene unbürokratisch Probleme löst, ohne dass man dabei Rücksicht auf Kosten nimmt.“ Beim lange versprochenen Bau der B 169 gehe es längst darum, ob man noch Vertrauen in die Politik haben könne – oder ob die Politikverdrossenheit weiter wächst.

Bei Matthias Mückel vom Wirtschaftsforum ist sie bereits ein ganzes Stück gediehen. „Das ist mittlerweile eine unendliche Geschichte. Die Wahl 2017 ist schon die dritte Bundestagswahl, bei der wir für die B 169 kämpfen.“ Es werde allerhöchste Zeit, dass man sich in Dresden zum Wirtschaftsstandort Riesa bekenne. „Es ist eigentlich schon fünf nach zwölf, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.“

Die neue Karte soll anders als die gewohnte Kartenaktion des Wirtschaftsforums zeigen, dass sich nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern auch die Bürger für den Bau der B 169 und der Ortsumfahrung Strehla an der B 182 einsetzen. Deswegen wird es die Karten auch in den Rathäusern und Tourist-Informationen von Riesa, Strehla, Stauchitz geben.

„Wir wollen gemeinsam Kante zeigen“, sagt Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG). In der Stadt habe man damals schon auf einen sicheren Schulweg für die Kinder Jahrgang 1990 gehofft. Mittlerweile gehe es darum, dass wenigstens die Kinder dieser Generation sicher zur Schule kämen. „Man sollte beim Straßenbau wie an jede einzelne Tierart auch an den Schutz der Menschen denken.“ Das sieht auch Peter Geißler aus Stauchitz so. „Bei uns verläuft die B 169 durch sechs Ortsteile. Wir wurden bislang von einer Wahl zur anderen hingehalten“, sagt der Ex-Bürgermeister.

Riesas OB Müller setzt den Fokus auf die Wirtschaft. „Die B 169 ist lebenswichtig für die Region. Es geht um die Existenz unserer Unternehmen und damit auch um die Lebensgrundlage der Familien bei uns.“ Gemeinsam dürfe man nicht nachlassen, diese Straße einzufordern – deshalb unterstütze auch Riesa die neue Postkartenaktion des Wirtschaftsforums. 1 500 Karten werden ab Donnerstag ausliegen, um unterschrieben und abgesandt zu werden. Dabei sollen die Bürger die Karten gar nicht erst mit nach Hause nehmen. Die Macher wollen verhindern, dass jemand die Gelegenheit nutzt, deftige Sprüche mit auf die Karten zu schreiben, die unter anderem ans Bundeskanzleramt gehen. So etwas würde die Aktion in ein schlechtes Licht rücken, fürchtet man beim Wirtschaftsforum. Druck für die B 169 möchte man dort machen – aber dabei die Form wahren.

Die Karten liegen ab Donnerstag in den Rathäusern und Tourist-Informationen von Riesa, Strehla und Stauchitz aus, außerdem bei den Betrieben, die zum Wirtschaftsforum Riesa gehören – etwa BuS, Feralpi, TS-Bau, Wacker, Cargill, Tralo oder Goodyear-Dunlop.

