Blaue Flecken inklusive Die Dresdner Rugby-Frauen kennen keinen Schmerz. Spielermangel dagegen schon.

Die Rugby-Frauen üben eine Gasse. Dabei stemmen sie eine Mitspielerin in die Luft, damit diese das Ei fangen kann. Foto: Robert Michael © robert michael

Wer das Ei hat, der wird gejagt. Und mit Händen und Füßen attackiert. Und, wenn nötig, mit voller Wucht zu Boden gerissen. Rugbyspieler scheuen keinen Körperkontakt – blaue Flecken inklusive. Da unterscheiden sich die Frauenteams nicht von den Männermannschaften. „Rugby ist eine physische Herausforderung, aber auch Kopfsache“, sagt Anne Dobers vom RC Dresden. Das Frauen-Team spielt in der deutschen 7er-Liga Ost und ist vor Kurzem in die neue Saison gestartet.

Wie der Name schon verrät, stehen in dieser Liga – im Gegensatz zur populäreren 15er-Version – immer sieben Frauen pro Mannschaft auf dem Feld. Dazu kommen fünf Auswechselspielerinnen. „Ich muss nur selten entscheiden, wer zum Kader gehört und wer nicht“, sagt Trainer Karsten Werner, der mit dem Männer-Team in der 2. Bundesliga Ost spielt. Die Frauen-Mannschaft hat zwar mittlerweile rund 20 Mitglieder zwischen 20 Jahren und Anfang 30, aus Zeitgründen können aber einige nicht zu jedem Liga-Spiel mitfahren. Kommen weniger als zwölf Frauen zusammen, dann muss der Kader aufgestockt werden. So war der RC Dresden gleich beim ersten Turnier der Saison in Berlin gezwungen, eine Spielgemeinschaft mit zwei anderen Teams zu bilden. Das ist erlaubt, bedeutet allerdings, dass die Mannschaften am Ende nur halbe statt ganze Punkte bekommen.

Weil es so schwierig ist, den Kader komplett mit Dresdner Spielerinnen zu füllen, müssen Neulinge häufig sofort auf den Platz. „Es kommt auf jeden voll an“, sagt Kapitänin Anne Dobers. „Wir sind eine der jüngsten Mannschaften in der Liga. Es gibt bei uns nur zwei Frauen, die länger als drei Jahre Rugby spielen.“ Deshalb hat es der RC Dresden in der Liga Ost auch schwer. „Es gibt viele Teams, die einige erfahrene Spielerinnen haben“, so die 32-Jährige.

Masse ist kein Muss

Das könnte ein Grund sein, warum sich der Verein vergangene Saison mit dem letzten Ligaplatz begnügen musste. „Dieses Mal streben wir das Mittelfeld an“, sagt Anne Dobers, die vor neun Jahren mit Rugby begonnen hat und damit zu den Erfahrensten im Team gehört. „Ich bin über meinen damaligen Freund zum Rugby gekommen. Ich habe mir damals Spiele angeschaut und gedacht: Das geht ja gar nicht für Mädels“, so die Studentin. „Irgendwie hat es mich dann aber doch interessiert.“ Zweimal pro Woche trainiert sie mit ihren Mannschaftskameradinnen auf dem Rasenplatz im Ostragehege. Für die Liga-Turniere fahren die Dresdnerinnen unter anderem nach Jena, Berlin oder Erfurt. „Die besten drei Teams der deutschen 7er-Ligen spielen am Saisonende in einem Finalturnier gegeneinander“, sagt Dobers. Das findet Mitte 2017 statt – vermutlich ohne Dresdner Beteiligung. Der Verein spielt jedoch nicht nur im Liga-Betrieb mit, sondern auch bei nationalen und internationalen Turnieren. So sind die Rugby-Frauen zum Beispiel schon in Prag und Amsterdam aufgelaufen. „Manchmal gibt es auch Freundschaftsspiele gegen deutsche oder ausländische Mannschaften“, sagt Maike Adam.

Die 24-Jährige ist mit 1,76 Meter eine der größten Frauen im 2003 gegründeten Team. „Rugby kann aber eigentlich jede spielen. Das ist nicht an die Größe gebunden“, sagt die Studentin. Auch das Gewicht spiele keine große Rolle. Obwohl die Dresdnerinnen manchmal schon zu spüren bekommen, dass sie eines der „schlanksten Teams“ in der Liga sind. „Die Frauen mit mehr Masse gehen schon auch mal ordentlich drauf“, sagt Maike Adam. „Angst vor blauen Flecken sollte man auf keinen Fall haben.“ Die Dresdner Rugby-Damen sind eher schnell als schwer unterwegs. „Wir versuchen, ein modernes 7er zu spielen, wollen die Räume nutzen und weite Pässe spielen“, sagt Trainer Werner. „Darin sind wir auch ganz gut.“ Noch besser könnte das Team sein, wenn es neue Spielerinnen verstärken. Die müssen weder Erfahrung noch Masse mitbringen. Sie sollten nur keine Angst vor Körperkontakt haben.

