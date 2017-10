Blaue Blüten statt Unkraut Am Boulevard in Weißwasser wurde eine Rabatte aufgehübscht. Die Pflegepaten dafür fehlen aber noch.

Die Dresdnerin Adina Kunath kennt Weißwasser aus Kindertagen. Gern bringt sie – wie hier am Boulevard auf der Rosa-Luxemburg-Straße – ihre Ideen in die Stadtentwicklung ein. © Joachim Rehle

Katzenminze und Steppensalbei recken ihre blauen Blüten gen Himmel. Eigentlich ist die Gartensaison so gut wie vorbei. Und dennoch kann man sich hier und da an einer blühenden Rabatte erfreuen. Am Boulevard in Weißwasser zum Beispiel. Ohne Adina Kunath, die Stadtgärtner und das Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“ gebe es die allerdings nicht.

Pflegeleichte Stauden, die zu fast jeder Jahreszeit blühen, wählte die Diplomingenieurin für Landschaftsarchitektur dafür aus. Wermut und Bronzefenchel setzen weitere Akzente. Die Stauden sollen einmal den Boden bedecken und möglichst wenig Unkraut durchlassen. Viel weniger jedenfalls, als es dort lange Zeit unbeeinträchtigt gewuchert war. Der Rindenmulch, der die Fläche bedeckte, um genau das zu verhindern, habe seinen Zweck irgendwie verfehlt, erklärt Adina Kunath. Sie entschied sich für Ziegelsplit.

Neu bepflanzt wurde der 20 Meter lange und 1,50 Meter breite Streifen vor dem Tab, dem „Treff am Boulevard“, an der Rosa-Luxemburg-Straße, in einem Workshop zur Sommerakademie im August. Vor allem Mitstreiter des Projekts „Perspektive(n) Weißwasser“ legten dabei Hand an. Eigentlich hatte man sich erhofft, auch einige Nachbarn links und rechts des Boulevards zum Mittun begeistern zu können. Dem war nicht so. „Vielleicht lag es an der Bezeichnung Workshop, die manchen davon abhielt“, vermutet Projektmitarbeiterin Christine Lehmann. Das Ergebnis aber erfreue sich durchaus positiver Resonanz. Dass seither kein Müll in der neu gestalteten Rabatte liegt, zeuge davon, dass die Arbeit respektiert werde. Vielleicht sei jetzt aber auch nur die Hemmschwelle etwas höher, da ist sich Christine Lehmann nicht so ganz sicher. „Möge es hoffentlich lange so bleiben“, wünscht sie sich. Bei der Beseitigung des Unkrauts waren unzählige leere Flaschen und jede Menge anderer Müll zum Vorschein gekommen.

Die Hecken und Rosen blieben erhalten und wurden verschnitten. Alle neuen Pflanzen sind gut angegangen. Im Tab wurde schon gefragt, wann es denn auf der Fläche nebenan weitergehe. Eine Fortsetzung sei nur denkbar, wenn Anwohner eine Pflegepatenschaft übernehmen, sagt Christine Lehmann. Das Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“, aus dessen Mitteln die Pflanzung finanziert wurde, sei auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Soll heißen, Aktionen wie der Workshop „In Weißwasser wächst was“ werden angeschoben, müssten aber durch aktive Leute fortgeführt werden.

Die Neugestaltung der Rabatte erfolgte in Anlehnung an die Aktion „Essbare Stadt“. Angeregt durch die Stadtgärtner haben in Süd einige Bürger mit dem Gärtnern angefangen, erzählt Adina Kunath. Zwar kann man auf der Rabatte am Boulevard nichts ernten, die Idee dahinter aber ist die gleiche. Warum sie an dieser Stelle bisher nicht aufging, kann die Landschaftsgestalterin nicht sagen. Bis sich Anwohner für die Pflege finden, werden Projektmitarbeiter ein Auge auf die Rabatte haben.

Die Stadtgärtner sind eine ehrenamtlich agierende lose Gruppe. Sie verstehen sich als „Anlaufpunkt für Leute, die gärtnern wollen, aber selber keinen Garten haben“. Mit gespendeten Pflanzen haben sie vier Loren an der Hafenstube im Soziokulturellen Zentrum Telux bepflanzt. Mit der Saison 2018 soll es neue Pläne geben, eine Pflanzentauschbörse helfen, die Initiative der Stadtgärtner bekannter zu machen.

zur Startseite