Blaualgen im Stausee Quitzdorf amtlich nachgewiesen Das Wasser sieht bereits tagelang unangenehm aus, jetzt warnt das Gesundheitsamt offiziell vorm Baden im See.

Hat nichts gebracht: Vor genau einem Jahr wurde Eisenstaub in den Stausee geblasen, um die Blaualgen zu bekämpfen. © Jens Trenkler

Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz warnt vor dem Baden im Stausee Quitzdorf. Wie das Amt auf SZ-Nachfrage mitteilt, wurden bei einer am Dienstag entnommenen Algenprobe am Strand des Campingplatzes in Kollm Nord Blaualgen nachgewiesen. Bei der letzten routinemäßigen Beprobung am Standort Kollm Ost am 13. Juli wurde hingegen keine Algenanschwemmung festgestellt.

Wer trotz der Warnung des Amtes im Stausee badet, soll darauf achten, kein Wasser zu verschlucken und sich nach dem Baden zu duschen. Der Aufenthalt in Bereichen mit Schlieren und Aufrahmungen sei zu vermeiden und insbesondere Kleinkinder sollten nicht in solch einem belasteten Uferbereich spielen, teilt das Gesundheitsamt mit. Bei empfindlichen Personen sind Haut- und Schleimhautreizungen, Übelkeit und Erbrechen möglich. (SZ/bb)

