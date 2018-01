Blau-Weiß bleibt sieglos

Die Sachsenliga-Männer der VfBW Hoyerswerda bleiben auch nach zehn Spielen ohne Sieg. Sie verloren beim Mitaufsteiger SV St. Egidien mit 1:3. / In der Bezirksliga der Frauen gelang Hoyerswerdas Blau-Weiß-Damen die Überraschung des Wochenendes: Gegen Tabellenführer Löbau drehten sie einen 0:2-Rückstand und siegten nach zwei Stunden verdient mit 3:2. Das 3:0 gegen Coblenz war dann nur Formsache. Für Kaupa Neuwieses Mädels läuten dagegen nach den Heimniederlagen gegen Bautzen (0:3) und Herrnhut (1:3) die Alarmglocken. / Die Kaupa-Männer sind in der Bezirksliga nach zwei Heimsiegen weiter auf Aufstiegskurs; MSV Bautzen II und SV Räckelwitz wurden mit 3:1 bzw. 3:2 geschlagen. / In der Jugendliga Lausitz kamen die Mädchen der VfBW Hoyerswerda vom 5. Spieltag in Weißwasser mit nur einem Sieg, aber drei Niederlagen nach Hause. (Rele)

