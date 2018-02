Blau lackiert und vier Meter hoch

Wie viele Maut-Kontrollsäulen sollen an den Bundesstraßen errichtet werden?



In Vorbereitung der Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen werden derzeit rund 600 Kontrollsäulen an Bundesstraßen aufgebaut. Für die Bundesländer Sachsen und Brandenburg sind momentan bis zu 56 bzw. 57 Kontrollsäulen geplant. In beiden Bundesländern ist jeweils eine Kontrollsäule bereits betriebsbereit, die in Sachsen steht an der B98 in Großenhain.