Blau lackiert und vier Meter hoch

Diese Maut-Kontrollsäule steht im Großraum Köln. Das Unternehmen Toll Collect hat damit begonnen, deutschlandweit an Bundesstraßen solche Säulen aufzustellen. Diese unterscheiden sich von Blitzersäulen in der Höhe und der Farbe. Foto: Toll Collect © Int und ext. Kom., soz. Medien,

Die bisher vorwiegend auf Autobahnen geltende Maut-Pflicht für Lkw ab 7,5 Tonnen wird ab 1. Juli dieses Jahres auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gleich vier mehr oder weniger stark befahrene Bundesstraßen verlaufen durch den Großraum Hoyerswerda und Weißwasser. Es handelt sich um die B 96, die B 97, die B 156 und die B 115. Mit Einführung der Maut-Pflicht muss auch das Kontrollsystem ausgebaut werden. Statt den von Autobahnen gewohnten Kontrollbrücken werden an den Bundesstraßen Kontrollsäulen aufgestellt. Diese ähneln den Säulen, die zum Beispiel Am Adler in Hoyerswerda und in Maukendorf stehen und der Geschwindigkeitsüberwachung dienen. Weitere Details zum Aufbau des Maut-Überwachungssystems für Lkw an den Bundesstraßen waren aus den Pressestellen des Bundesamtes für Güterverkehr und von Toll Collect zu erfahren.

Wie können Fahrzeugführer eine Maut-Kontrollsäule erkennen?

Die Kontrollsäulen an Bundesstraßen sind stationäre Einrichtungen, die seitlich neben der Fahrbahn aufgestellt werden. Beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges kontrollieren die Säulen, ob dieses mautpflichtig ist. Verkehrsteilnehmer können die Kontrollsäulen von „Blitzersäulen“ für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch vier Meter hoch sind.

Wie groß ist das ab dem 1. Juli neu zu überwachende Bundesstraßennetz?

Umfasste das mautpflichtige Streckennetz bislang rund 15 000 Autobahn- und Bundesstraßen-Kilometer, wird es mit der Ausweitung um 40 000 Kilometer wachsen. Das Unternehmen Toll Collect ist vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit der technischen Ertüchtigung des Mautsystems beauftragt.

Wie viele Maut-Kontrollsäulen sollen an Bundesstraßen errichtet werden?

In Vorbereitung der Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen werden derzeit rund 600 Kontrollsäulen an Bundesstraßen aufgebaut. Für die Bundesländer Sachsen und Brandenburg sind momentan bis zu 56 bzw. 57 Kontrollsäulen geplant. In beiden Bundesländern ist jeweils eine Kontrollsäule bereits betriebsbereit, die in Sachsen steht an der B 98 in Großenhain.

Werden Kontrollsäulen auch im Raum Hoyerswerda/Weißwassser aufgestellt?

Ob und wo an den hiesigen Bundesstraßen Kontrollsäulen aufgestellt werden, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Der Bau der Kontrollsäulen kann starten, sobald die Genehmigungen vorliegen. Mit dem Auftraggeber ist vereinbart, dass sich Toll Collect bemüht so viele Kontrollsäulen wie möglich aufzubauen. Die Auswahl der Streckenabschnitte, die auf diese Weise kontrolliert werden, erfolgt durch das Bundesamt für Güterverkehr.

Wie werden die Standorte für Maut-Kontrollsäulen ausgewählt?

Das Hauptaugenmerk liegt auf Straßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Die Ermittlung geeigneter Abschnitte der Bundesstraßen für den Aufbau von Kontrollsäulen erfolgt auf Basis mathematischer Optimierungsrechnungen unter Verwendung von Verkehrsprognosedaten. Ziel ist die optimale Positionierung der Kontrollsäulen, um in Kombination mit ergänzenden Kontrollarten eine korrekte Maut-Entrichtung bundesweit sicherzustellen. Insoweit sind für die Abschnittsbestimmung die optimale Abdeckung relevanter Verkehre im bundesweiten Zusammenhang maßgebend. Hierbei seien auch die B 96, die B 97, die B 156 und die B 115 hinreichend berücksichtigt, heißt es.

Wie erfolgt die Überwachung in Bereichen ohne Maut-Kontrollsäulen?

Die Säulen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr.

Kann eine Maut-Kontrollsäule auch

als „Blitzgerät“ verwendet werden?

Die Maut-Kontrollsäulen sind keine „Geschwindigkeitsblitzer“! Die Kontrollsäulen überprüfen ausschließlich, ob Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht die Maut korrekt bezahlt haben. Durch die Ausweitung des Streckennetzes um zwei Drittel rechnet Toll Collect mit rund 35 000 Firmen, die das Mautsystem mit mehr als 140 000 Fahrzeugen zusätzlich nutzen.

