Blasorchester lassen es krachen Am Sonntag kommen mehr als 100 Musikanten auf dem Wilsdruffer Markt zusammen.

Am Sonntag findet auf dem Marktplatz ein großes Feuerwehrfest statt und gleichzeitig der 2. Kreismusiktag des Kreis-Feuerwehrverbandes. © Andreas Weihs

Blasmusik und Feuerwehr, das gehört in Wilsdruff zusammen wie Bier und Bratwürste beim Volksfest. Am Sonntag wird es sogar alles auf einmal geben. Dann findet ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz ein großes Feuerwehrfest statt und gleichzeitig der 2. Kreismusiktag des Feuerwehrverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mitveranstalter ist das hiesige Feuerwehrblasorchester Wilsdruff, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Erwartet werden sieben Blaskapellen, Schalmeienorchester und Musikzüge aus dem gesamten Landkreis, darunter beispielsweise aus Reichstädt und Pretzschendorf. Insgesamt reisen mehr als 100 Musiker an. Ab 10.30 Uhr spielen sie im Wechsel auf der Bühne des Marktplatzes, ab 14 Uhr gibt es das Gemeinschaftskonzert der Schalmeien, 15 Uhr treten alle Blasorchester gemeinsam auf. Den gesamten Tag präsentiert sich zudem die Wilsdruffer Feuerwehr. Wer schon immer mal sehen wollte, wie es in einem Feuerwehrauto aussieht, ist hier gerade richtig. Außerdem zeigt die Jugendwehr ihr Können. Für die Kinder gibt es zudem eine Hüpfburg und Karussells.

Bereits am Vorabend gastiert der Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls auf dem Marktplatz. Gemeinsam mit der Elbland Philharmonie tritt er in seiner Rolle als Rentnerin Ilse Bähnert in einem Unterhaltungskonzert auf. Ab 19 Uhr heißt es „Mit 80 Jahren um die Welt“. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Wegen der beiden Veranstaltungen kommt es zu Straßensperrungen in Wilsdruffs Innenstadt. Das betrifft auch die Busverbindungen. So wird die Linie 333 ab Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, umgeleitet, die Haltestelle Dresdner Straße nicht bedient. In Fahrtrichtung Dresden/Nossen wird eine Ersatzhaltestelle auf der Löbtauer Straße eingerichtet. Fahrten aus Richtung Dresden mit Weiterfahrt nach Grumbach halten am Gezinge.

