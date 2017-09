Blasewitzerin feiert Turniersieg im Doppel

Das Blasewitzer Tennis-Ass Irina Maria Bara hat einen weiteren und herausragenden Erfolg gefeiert. Die 22-jährige Rumänin beendete mit ihrer sieben Jahre älteren Landsfrau Mihaela Buzarnescu das mit 80 000 Dollar Preisgeld dotierte ITF-Weltranglistenturnier im französischen Biarritz als überlegene Siegerin im Doppel.

Im Endspiel wurden Cristina Bucsa (19/Spanien) und Isabelle Wallace (21/Australien) nach nur 58 Minuten mit 6:3, 6:1 bezwungen. Irina Maria Bara erkämpfte damit schon den 25. Doppel-Titel in ihrer sportlichen Karriere, zudem den vom Preisgeld her mit Abstand am höchsten dotierten. Auch im Einzel schlug sich die Blasewitzerin erneut sehr achtbar. Mit zwei klaren Siegen kam Irina Maria Bara ins Viertelfinale, wo sie ihrer Doppelpartnerin Mihaela Buzarnescu mit 4:6, 0:6 unterlag. (bec)

