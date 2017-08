Blasewitzerin feiert größten Erfolg Irina Maria Bara steht in New York kurz vor dem Einzug ins Hauptfeld der US Open.

Irina Maria Bara spielt derzeit um die Quali für die US Open. © c by Matthias Rietschel

Drei Spielerinnen des Tennis-Zweitligisten Blau Blasewitz bestreiten die in dieser Woche stattfindende Qualifikation für die US Open in New York. Mit einer zahlenmäßig so großen Mannschaft war Dresden noch nie bei einem der vier Grand-Slam-Turniere vertreten. Zwei von ihnen waren bereits in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch in Aktion, von denen es Irina Maria Bara in die zweite Quali-Runde schaffte. Die 22-jährige Rumänin, die in diesem Jahr bereits die dritte Saison für das Team aus dem Waldpark spielt und seitdem immer zu den großen Stützen zählt, setzte sich nach knapp zwei Stunden gegen Myrtelle Georges (Frankreich) mit 7:5, 2:6, 3:0 durch. Bei diesem Stand gab die vier Jahre ältere Französin auf. Die Blasewitzerin konnte danach ihr Glück kaum fassen: „Das ist mein bisher größter Erfolg.“

Nach Wimbledon, wo sie in der ersten Quali-Runde ausschied, sind die US Open erst das zweite Grand-Slam-Turnier in ihrer sportlichen Laufbahn. Nächste Gegnerin von Bara ist die 22-jährige US-Amerikanerin Bernarda Pera, die fast 50 Plätze vor ihr in der Weltrangliste steht. Die Blasewitzer Nummer eins Tereza Smitkova schied schon in der ersten Runde aus. Die 22-jährige Tschechin fand gegen die ein Jahr jüngere Österreicherin Barbara Haas nach miserablem Start im zweiten Satz besser ins Spiel, unterlag aber mit 0:6, 5:7. Die 27-jährige Rumänin Alexandra Catandu bestritt erst in der letzten Nacht ihr erstes Spiel gegen Jasmine Paolini (21/Italien). (bec)

