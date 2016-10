Blasewitzer Radwege werden saniert

Der Sommer ist vorbei, und die Fahrräder bleiben vielerorts im Keller. In der kommenden Hitzesaison können sich die Dresdner aber zumindest im Ortsamt Blasewitz auf bessere Radwege freuen. Denn in diesem und im kommenden Jahr werden drei Abschnitte saniert, teilt das Rathaus auf Anfrage des SPD-Stadtrats Christian Bösl mit.

So wird noch in diesem Jahr der Radweg auf dem Käthe-Kollwitz-Ufer zwischen Goetheallee und Fetscherstraße erneuert. Dafür investiert die Stadt rund 200 000 Euro. Im kommenden Jahr rücken die Bauleute dann auf der Winterbergstraße an, um den Radwegabschnitt zwischen Dobritzer und Georg-Marwitz-Straße für rund 50 000 Euro zu sanieren. Für den Blasewitzer Elberadweg ist im Bereich der Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben sogar ein Ersatzneubau geplant, für den die Stadt rund 120 000 Euro bezahlen muss.

Seit 2012 wurde in Blasewitz an vier Radwegabschnitten gebaut. Dafür wurden rund 205 000 Euro investiert. (SZ/sag)

zur Startseite