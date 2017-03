Blasewitzer Bruchvilla wird Seniorenpark Jahrelang wucherte es gegenüber dem Ärztehaus. Als die Lidl-Pläne platzten, wurde ein neuer Investor gesucht.

Krokusteppich vor Villenruine – mit der Bruchbudenidylle an der Naumannstraße/Ecke Karasstraße ist es bald vorbei. © Lars Kühl

Der blaue Teppich liegt mitten im Grünen. Krokusse geben in der Frühlingssonne ein hübsches Bild ab. Das Haus dahinter kann da nicht mithalten. Es ist achtlos beschmiert. Wo einst Fenster und Türen waren, sind jetzt Bretter genagelt. Die unansehnliche Front bildet die Rückseite der Villa an der Naumannstraße 4.

Doch bald wird es mit dieser Bruchbudenidylle vorbei sein. Denn das Grundstück wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr bebaut. Zu sehen ist die jetzige Szenerie überhaupt nur, weil das Areal an der Ecke zur Karasstraße, gegenüber der Einfahrt zum Ärztehaus Blasewitz, in den vergangenen Wochen gerodet wurde. Einige Bäume sind stehen geblieben, ansonsten wächst so einiges zwischen Schutt und Mauerresten wild vor sich hin. In diesem frei geschnittenen Zustand lässt sich aber das geräumige Ausmaß erkennen. Hier ließe sich gut etwas hinbauen. Dachte sich jahrelang auch die Lebensmittelkette Lidl.

Seit 2002 war sie im Besitz des Grundstückes. Nachdem sie ihre Filiale im Untergeschoss der benachbarten Schillergalerie vor vier Jahren geschlossen hatte, wollte der Discounter an der Naumannstraße 4 einen neuen Supermarkt errichten. Allerdings stand dem im wahrsten Wortsinn die heruntergekommene Villa im Weg. Die besitzt nämlich den Denkmalschutzstatus, darf also nicht abgerissen werden. Lidl stoppte daraufhin seine Pläne und verkaufte das Areal samt historischer Bebauung.

Inzwischen steht fest, wer der neue Eigentümer ist. Am Mittwoch teilte das Unternehmen Terragon Investment mit, eine Seniorenwohnanlage errichten zu wollen. Die Berliner Gesellschaft ist nach eigener Aussage der bundesweit führende Spezialist für barrierefreie Wohnungen und qualitativ hochwertige Senioren- und Pflegeheime. Genau dies wird auch auf dem 5 200 Quadratmeter großen Grundstück entstehen. Die Villa und das dazugehörige Wirtschaftsgebäude sollen saniert werden. Im Haus könnten so fünf Wohnungen Platz finden. Das Ensemble wird durch zwei Neubauten erweitert. Darin sollen 47 großzügige Wohnungen mit flexiblen Grundrissen gestaltet werden. Barrierefrei, sie bekommen einen Balkon oder eine Loggia, Parkett, Fußbodenheizung und eine Gegensprechanlage mit Video. Die meisten Wohnungen erhalten zwei Zimmer und werden zwischen 50 und 60 Quadratmeter groß sein.

Die neuen Mieter können Grund- und Wahlleistungen in Anspruch nehmen, erklärt Geschäftsführerin Annette Heilig. Die notwendige Betreuung wird die Firma Vitanas übernehmen, die am Schillerplatz schon das Senioren-Centrum „Am Blauen Wunder“ als stationäre Pflegeeinrichtung betreibt. Ansonsten sollen die Rentner möglichst selbstständig wohnen und dabei ihren eigenen Haushalt führen.

Terragon will bei den Neubauten auf eine „historisierende Architektur“ setzen. Sie bekommen jeweils eine Tiefgarage. Die alten Bäume sollen erhalten bleiben. In der Anlage wird ein Park angelegt, der sich an den umliegenden, typischen Blasewitzer Villengärten orientiert. Baubeginn soll Ende dieses Jahres oder Anfang 2018 sein. Für 2019 ist die Fertigstellung anvisiert.

Thomas Löser, baupolitischer Sprecher der Grünen, der sich dafür einsetzt, historische Häuser in Blasewitz und Striesen zu erhalten, begrüßt die Pläne für das Areal: „Ich finde es gut, dass das Grundstück entwickelt wird“, sagt er. „Und ich freue mich, dass jemand die Villa sanieren möchte.“ Zu den Neubauten will er sich erst äußern, wenn das Projekt konkret vorgestellt ist. Terragon-Geschäftsführerin Annette Heilig will die Entwürfe am kommenden Dienstag beim achten Dresdner Immobiliengespräch präsentieren.

zur Startseite