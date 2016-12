Blase leer, Nase kaputt Ein Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Görlitz bezahlte einen gut gemeinten Hinweis teuer: mit Nasenbeinbruch, Platzwunde und Bewusstlosigkeit.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Görlitz Am Donnerstagvormittag näherte sich ein Gleisreinigungsfahrzeug der Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG) der Haltestelle Bahnhof. Dort galt es für die beiden Mitarbeiter, für blanke Schienen und Weichen zu sorgen. Kein Wunder, dass diesen Kollegen alles zuwider ist, was Unsauberkeit verbreitet. So wie die beiden Gestalten, die am ehemaligen Postamt nahe der Haltestelle am helllichten Tag kein fremdes Wasser auf Schienen, sondern eigenen Urin an die Hauswand sprühten. Verärgert ermahnten die Verkehrsarbeiter in Richtung der Pinkler: „Wenn das alle so machen würden, dann stinkt es in Görlitz gewaltig!“

Das wiederum stank den beiden Wildwassermännern, und sie taten das den Saubermachern kund – mit unflätigen Worten. Dabei schwankten die Gestalten, denn sie hatten offensichtlich ihre Tanks mit allem anderen als klarem Wasser gefüllt. Verwahrlost, nannte das ein Zeuge, der die Postabschläger zudem als sowieso schon unangenehm riechend beschrieb. Auch verfügte wohl zumindest einer von beiden nicht mehr über die ihm einst ins Leben mitgegebenen Zähne. Was ihn aber nicht daran hinderte, wortreich und lautstark eine Debatte zu führen. Nämlich darüber, ob die Gleisreiniger überhaupt berechtigt seien, ihnen vorzuschreiben, wo überall in Görlitz sie ihren Harnstoffwechsel vollziehen dürfen und wo nicht.

Nach mehreren Minuten war das verfügbare Wortrepertoire der anrüchigen Herren erschöpft, und beide trollten sich. Oder wollten es zumindest. Nicht aber, ohne ihrem Freiheitswillen Nachdruck zu verleihen. So tapsig die Angetrunkenen auch schienen – einen Ausfallschritt nach vorn machte einer der beiden blitzschnell und gezielt. Mit seiner Schädelplatte mitten auf die Nase eines VGG-Kollegen. Überrumpelt, kurzzeitig fast besinnungslos und stark blutend ging der Mann zu Boden, während sein Kollege den Notruf wählte.

So wird nun aus der Ordnungswidrigkeit des Urinierens in der Öffentlichkeit eine Gerichtsverhandlung, denn Körperverletzung ist eine Straftat. Der VGG-Mitarbeiter erlitt einen Nasenbruch sowie eine große und ebenso schmerzhafte Platzwunde. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Sowohl der Verletzte als auch die VGG stellen gegen den Nasenbrecher Strafanzeige. Die Polizei nahm die beiden Übeltäter mit aufs Revier, wo der Kriminaldienst ein entsprechendes Ermittlungsverfahren startete. Einen Grund, die Pinkelprügler festzuhalten, gab es freilich nicht. Und so sah der verbliebene Kollege, nun allein die Schienen vor der alten Post reinigend, beide bald wieder angeschwankt kommen – mit zwei frischen Flaschen Bier. Wo sie das als Nächstes wieder herauslassen, wollte er gar nicht mehr wissen.

