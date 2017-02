Blankoscheck für den Brexit Das Unterhaus gibt der britischen Premierministerin May die Vollmacht für die Austrittsverhandlungen.

Jetzt hat sie die Vollmacht, den Austritt Großbritanniens aus der EU einzuleiten: Premierministerin Theresa May – hier vor ihrem Amtssitz Downing Street 10 in London – stehen harte Verhandlungen mit Brüssel bevor. © action press

Grünes Licht für Theresa May: Das britische Unterhaus hat mit der überwältigenden Mehrheit von 494 gegen 122 Stimmen entschieden, der britischen Premierministerin die Vollmacht zu erteilen, den Austritt aus der Europäischen Union einzuleiten. Nach der Parlamentspause am 20. Februar geht das Brexit-Gesetz zum Oberhaus. Es ist möglich, dass es dort noch mit Änderungsanträgen versehen wird. Das könnte den Brexit zwar verlangsamen, aber nicht verhindern. Theresa May hat jetzt die völlige Handlungsfreiheit, einen Brexit voranzutreiben, der auf einen harten Schnitt mit Binnenmarkt und Zollunion hinausläuft.

Das Gesetz konnte ohne jede Änderung passieren. Die Opposition und auch einige Hinterbänkler aus Mays Konservativer Partei hatten Änderungsanträge eingereicht, die vom Mitspracherecht für die schottische Regionalregierung über den Verbleib im Binnenmarkt bis zum Bleiberecht für EU-Ausländer im Königreich reichten. Doch vergeblich: Jeder einzelne Antrag wurde abgeschmettert. Unter den mit der absoluten, aber knappen Mehrheit von 16 Stimmen regierenden Konservativen fanden sich nicht genug Rebellen, die sich gegen die Premierministerin stellen wollten.

Fraktionszwang durchbrochen

Zudem war die Opposition gespalten. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte erklärt, dass seine Partei den Willen des Volkes respektieren und deshalb für das Brexit-Gesetz stimmen werde. Er rief den Fraktionszwang aus, was rund 50 seiner Genossen, darunter Mitglieder des Schattenkabinetts, nicht davon abhielt, gegen das Gesetz zu stimmen. Labour ist zerrissen. Während die meisten Abgeordneten klar gegen den Brexit eingestellt sind, sind es viele Labour-Wähler nicht. 70 Prozent der Wahlkreise, die Labour hält, hatten beim Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt.

So wurde das parlamentarische Zwischenspiel zum uneingeschränkten Triumph für Theresa. Für manche war das eine Überraschung. Als die Richter des Obersten Gerichts des Landes urteilten, dem Parlament ein Mitspracherecht beim Brexit zu geben, wurde das als Ohrfeige für die Premierministerin interpretiert, die den Brexit lieber in eigener Machtvollkommenheit gestaltet hätte. Die Volksvertreter werden ihr schon in die Zügel greifen, hatte man gehofft. Immerhin hatten sich im Referendum rund drei Viertel aller Abgeordneten gegen den EU-Austritt ausgesprochen.

Doch jetzt haben mehr als 80 Prozent der Parlamentarier für das Austrittsgesetz gestimmt. Deren Meinungsänderung bewirkten Einschüchterungskampagnen. Die Abgeordneten dürften sich nicht gegen den erklärten Willen des Volkes stellen, wurde seitens der Regierung, durch Brexit-Befürworter, aber auch massiv durch konservative Medien gefordert.

Das gleiche Argument wird jetzt gegenüber dem Oberhaus gebraucht und mit einer Drohung versehen. Die Lords, zitierte die BBC eine Regierungsquelle, müssten „die Demokratie beschützen“ und das Gesetz ohne Widerstand passieren lassen. Anderenfalls würden sie sich „einem überwältigenden öffentlichen Aufschrei nach ihrer Abschaffung“ gegenübersehen. Auch das klare Votum des schottischen Regionalparlaments, das seine Zustimmung zum Brexit-Gesetz verweigert hatte, wird nichts mehr ändern. Theresa May wird das einfach ignorieren. Sie hat jetzt die uneingeschränkte Vollmacht, den Austritt so zu gestalten, wie ihr Weißbuch das vor einer Woche vorgestellt hatte, und einen harten Brexit zu verfolgen.

