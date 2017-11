Blanke Zerstörungswut Briefkästen und Türen im Hochhaus am Pirnaischen Platz sind aufgebrochen worden. Auch die Wände wurden beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Als wäre das Hochhaus am Pirnaischen Platz nicht schon heruntergekommen genug, so machen sich Randalierer nun auch noch ein Sport daraus, sich in dem 14-Geschosser auszutoben. Zweimal musste die Polizei am Wochenende anrücken, um Spuren zu sichern.

30 Briefkästen, also fast alle, sind in der Nacht zum Sonnabend im Hausflur aufgebrochen worden, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. In der neunten und elften Etage brachen die Unbekannten außerdem zwei Wohnungen auf. Für die Ermittler sei es allerdings schwierig gewesen, festzustellen, welche Schäden die Randalierer verursacht haben, und welche schon da waren. Höchstwahrscheinlich war jede Menge Alkohol im Spiel. Im Hausflur fanden Bewohner nach der Gewaltorgie leere Bier- und Schnapsflaschen.

Ruhe kehrte danach aber nicht ein. In der Nacht zum Sonntag gelangten die Täter abermals ins Haus. Diesmal brachen sie 15 Briefkästen auf und beschmierten sie mit einem weißen Stift. Wieder in der neunten Etage sprühten sie weiße Graffiti an die Wände. Bei der Tätersuche tappt die Polizei im Dunkeln. Niemand habe sie gesehen, so Geithner. Immerhin steht das Haus zu etwa 80 Prozent leer. Zwei Anzeigen wurden angefertigt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt.

Bis Ende Februar müssen alle Mieter ausgezogen sein. Das hat die Bauaufsicht angeordnet, da erhebliche Brandschutzmängel bestehen. So fehlt ein zweiter Rettungsweg und der erste taugt nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht, um sich im Falle eines Feuers unkompliziert in Sicherheit zu bringen. Der Vermieter hat Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung eingelegt und fordert, das Haus so lange weiter nutzen zu können, bis über seinen Widerspruch entschieden wurde. Die Stadt sieht das anders, da bei einem Brand Lebensgefahr bestehe. Möglicherweise muss das Verwaltungsgericht entscheiden, ob die Untersagung rechtens ist.

Den Bewohnern ist unterdessen ein Mietaufhebungsvertrag angeboten worden. In einer Zusatzvereinbarung bietet der Eigentümer 1 000 Euro als Entschädigung für die „mit dem Umzug verbundenen Umstände“ an.

