Blanche Kommerell im Theater Ein Film, in dem sie mitspielte, wird am Sonnabend nach ihrer Lesung in Görlitz gezeigt. Diese und viele weitere Veranstaltungen in der Region findet man im SZ-Veranstaltungskalender.

Die Schauspielerin Blanche Kommerell zu Besuch in der Oberlausitzischen Bibliothek in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Blanche Kommerell spielte 1980 im Fernsehfilm “Bahnwärter Thiel„ mit. Am Sonnabend liest sie, begleitet vom Klavier, aus der Novelle von Gerhart Hauptmann – im gleichnamigen Theater. Nach der Lesung wird der Film gezeigt.

Blanche Kommerell war in der DDR ein Kinderstar: In Götz Friedrichs berühmter Rotkäppchen-Verfilmung von 1962 spielt sie die Titelrolle und von da an immer wieder in DEFA-Märchenfilmen mit. Mit 24 hatte sie an der Seite von Henry Hübchen eine große Rolle in Frank Beyers Jurek-Becker-Verfilmung “Jakob, der Lügner„, dem einzigen DDR-Film, der je für den Oscar nominiert wurde. Nachdem sie in den Kreisen um Wolf Biermann verkehrte, wurde sie nach seiner Ausbürgerung 1976 nicht mehr beschäftigt. Heute reist sie mit ihren Literaturprogrammen durch Deutschland und die Schweiz.

