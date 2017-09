Blamage verhindert Stahl Riesa rettet gegen Glauchau in letzter Minute einen Punkt. Und hat dabei sogar noch Glück.

Paul Kiontke hat soeben das 1:1 für Stahl Riesa gegen Empor Glauchau erzielt und sucht die schnelle Spielfortsetzung, um vielleicht sogar noch einen Stahl-Sieg zu erzwingen. Doch die Elbestädter zeigten sich über die gesamte Spielzeit einfallslos und mussten sich mit dem Remis begnügen. © Ronny Belitz

Wieder einmal hat Fußball-Landesligist Stahl Riesa daheim unerwartet Punkte gelassen. Gegen den neuerlichen Angstgegner Empor Glauchau gab es vor 307 Zuschauern nur ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel. Trotz überwältigendem Anteilen an Ballbesitz agierte Stahl einfallslos. Beinahe wäre die Partie dann sogar noch verloren gegangen..

Die Rollenverteilung war vor Spielbeginn klar. Stahl Riesa musste als der Favorit das Spiel machen, Glauchau lauerte auf Konter. So war die Partie einseitig geprägt, und es ging eigentlich stets nur in die eine Richtung. Jedoch vergaßen die Riesaer dabei, Chancen herausspielen.

Bis in der 21. Minute auf einmal die Gäste aus Glauchau gefährlich vor dem Tor auftauchen und die beste Chance im Spiel hatten. Feri Schumann spielten einen Steilpass in die Schnittstelle der Riesaer Abwehr, und Jonas Just startete im richtigen Moment, rannte allein auf BSG-Torwart Marcus Hesse zu – und scheiterte. Eine starke Fußparade verhinderte den Rückstand.

Kurz darauf musste Glauchau wechseln, Topstürmer Carsten Pfoh ging mit einer Zerrung hinaus. Fortan stellten die Gäste ihre Offensivbemühungen ein und standen nur noch dicht gestaffelt in der Verteidigung.

Diese Abwehrkette zu überwinden, gelang Stahl in der vollen Spielzeit nicht ein einziges Mal. Wenn überhaupt, wurde Stahl mit Distanzschüssen torgefährlich. In der 31. Minute schloss Andre Köhler einen Angriff an der Strafraumgrenze mit einem satten Torschuss ab, aber verfehlte das Tor. Und in der 37. Minute probierte es David Wukasch mal mit einem Kunstschuss von der Mittellinie. Er sah, dass der gegnerische Torwart weit vor dem Kasten stand, und wagte einen Weitschuss. Der Ball senkte sich hinter dem Torwart und landete knapp über der Latte leider nur auf dem Tornetz. Mehr passierte dann auch nicht im ersten Abschnitt.

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst das gleiche Bild auf dem Rasen. Stahl dominierte das Geschehen und konnte sich den Ball ohne Gegenwehr zuspielen, da Empor Glauchau tief stand und verteidigte. Größere Torchancen erspielte sich dabei Riesa weiterhin keine. Einfallslos und unpräzise wurden die Pässe in die Spitze gespielt. Wenn mal über die Außen gespielt wurde, landeten die Flanken im gegenüberliegenden Seitenaus. Torgefahr gleich Null. Kampf und Willen merkte man der Riesaer Mannschaft an, aber etwas Zählbares sprang halt nicht heraus.

So passierte in der Folge das, was typisch für den Fußball ist. Empor Glauchau ging auf kuriose Art in Führung. Schiedsrichter Jens Rohland pfiff auf Höhe der Mittellinie einen Freistoß und war noch am Diskutieren mit den Spielern, als sich Marcel Tiepelt den Ball hinwarf und mit einem Fernschuss ins Riesaer Tor traf (71.). BSG-Torwart Hesse stand zu weit draußen und konnte nicht reagieren. Damit war der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Auch wenn das Zustandekommen des Treffers diskussionswürdig bleibt. Denn der Ball ruhte beim Freistoß nicht, und auch das Foul an sich war strittig.

Nun musste Stahl Riesa gegen die Glauchauer Betonwand anrennen. Als viele schon nicht mehr daran glaubten, fiel tatsächlich noch der Ausgleich – unter Mithilfe des Gegners (84.). Eine Flanke von Robert Biedermann rutschte einem Verteidiger über den Kopf in den Strafraum, wo Paul Kiontke richtig spekulierte und traf.

In den verbleibenden Minuten versuchte Stahl den Siegtreffer zu erzwingen und machte weiter Druck – ohne Erfolg. Bei einem Zweikampf an der Außenlinie bekam der Glauchauer Willy Schad in der 90. Minute noch die gelbe-rote Karte, doch der Platzverweise änderte nichts mehr.

SG Stahl Riesa: Hesse – Krake, Köhler, Wukasch (77. Biedermann), Schröter (61. Wolf), Runge, Kiontke, Dornick, Magula, Mörer (77. Schreiber), Zech

