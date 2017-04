Handball Verbandsliga Männer Blamage im Derby Der HSV Weinböhla kassiert eine empfindliche Schlappe. War das der Abschied von einem Platz auf dem Podest?

So wird das nix mit einem Medaillenrang für den HSV Weinböhla in der Verbandsliga. Im Lokalderby gegen den Radebeuler HV hagelte es am Sonnabend eine böse 20:34-Pleite. Während sich die Gastgeber damit nun auch rechnerisch den Klassenerhalt sicherten, büßte Weinböhla wertvollen Boden im Kampf um den dritten Platz ein.

Manch einer aus dem Weinböhlaer Umfeld traute seinen Augen nicht und glaubte eher an einen makaberen Aprilscherz. Denn der HSV Weinböhla zeigte vom Anwurf weg eine miserable Leistung. Das Ergebnis mit dem bestehenden Harzverbot in der Lößnitzsporthalle und dem schwerwiegendes Ausfall eines Weinböhlaer-Spielers während der ersten Halbzeit zu relativieren, das lassen die HSV-Verantwortlichen nicht zu.

Bereits zum Anpfiff der Partie zeichnete sich ein schlechtes Bild bei den Weinböhlaer Herren ab. Mit keinerlei Aggressivität, ohne den nötigen Biss und ohne aufopferndes Zweikampfverhalten bekam der HSV innerhalb der ersten sieben Spielminuten gleich vier einfache Tore vom Radebeuler HV eingeschenkt (4:0, 6.). Auch danach, als die Weinböhlaer Herren das erste Mal das runde Leder im Radebeuler Kasten versenken konnten, war nichts von einer Art Wiedergutmachung für die bereits gefangenen Tore zu spüren. „Das kann man in einem Derby nicht zeigen. Unser Paradestück, die Defensive, war ja gar nicht zu sehen. Zu allem Übel kam dann auch noch in der 15. Minute der schwerwiegende Ausfall eines Spielers hinzu, der mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Das sind aber alles keine Ausreden für die jämmerliche 11-Tore-Differenz zur Halbzeit.“, so das Statement vom sichtlich angefressenen Co-Trainer Nils Gäbler in der Halbzeitpause (5:16).

In der zweiten Halbzeit versuchte das HSV-Trainergespann Kovar/Gäbler mit einer Umstellung auf 4:2 sowie das permanente Einsetzen eines siebten Feldspielers ein adäquates Mittel zur Schadensbegrenzung und den Abbau der Tordifferenz zu finden. Letzten Endes konnte der HSV Weinböhla dadurch zwar mehr Tore als in der ersten Halbzeit erzielen, jedoch klafften immer noch große Löcher in der Abwehr, so dass der Radebeuler HV weiterhin zu einfachen Toren kam und damit die Differenz spielend bis zum Abpfiff halten konnte. „Ernüchterung und Enttäuschung macht sich breit. Mit 14 Toren Unterschied aus einem Derby zu gehen, ist schon sehr grenzwertig und gleicht einer Blamage. So eine schlechte Leistung habe ich selten gesehen. Unter der Woche haben wir jetzt richtig zutun die Defizite aufzuarbeiten und abzustellen.“, so Co-Coach Gäbler.

