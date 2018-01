Blacky darf leben Tierschützer retten das Pony vor der Schlachtbank. Doch nun brauchen sie Spenden.

Isabell Michel kümmert sich liebevoll um Blacky. © Dirk Zschiedrich

Stolpen/Hohnstein. Meistens sind es Katzen, mit denen sich die Mitglieder des Vereins „Einheit-Mensch- Tier“ befassen. Doch es geht auch ein paar Nummern größer. Die Frauen starteten jetzt ein gewagtes Projekt und haben damit ein Pony vor der Schlachtbank bewahrt.

Blacky hat auf dem Hof von Isabell Michel in Ehrenberg ein neues Leben begonnen. Dort bekommt das Pony öfter Besuch von seinen Rettern, vor allem von der Helmsdorferin Kerstin Wuttig. Angefangen hatte alles im November, als Kerstin Wuttig einen Anruf von einer Tierfreundin aus Crimmitschau im Landkreis Zwickau bekam. Ein Pony sollte vor der Schlachtbank gerettet werden. Nach wenigen Gesprächen war klar: Das vierjährige Pony bekommt eine Chance. Die Stolpener Vereinsmitglieder suchten Unterstützer. „Es gab Leute, die wollten das Tier bei sich aufnehmen, aber nur unter bestimmten Bedingungen“, sagt Kerstin Wuttig. Die konnten weder das Pony noch der Verein erfüllen. Also stand schnell fest: „Wir kümmern uns selbst darum.“

Mit Isabell Michel aus Ehrenberg fanden sie eine engagierte Expertin, die sich bereit erklärte, das Pony aufzunehmen. Allerdings war das gar nicht so einfach. Die Ehrenbergerin gibt zwar einigen Pensionspferden ein Dach über dem Kopf, doch bei diesem Pony ist alles etwas anders. Der Vorbesitzer hatte das Tier weder chippen noch registrieren lassen. Es hatte keinen Pass, war nicht geimpft und auch nicht kastriert. Außerdem hatte es offenbar immer allein im Stall gestanden, kannte also auch keinen Umgang mit Artgenossen. All das muss Blacky jetzt lernen. Dank vieler Helfer und Sponsoren konnte sich der Verein die Kastration in einer Tierklinik leisten.

Der Verein möchte das Tier nun gern für die Arbeit mit Menschen behalten. Doch noch fehlt etwas Geld, um die Kosten für Unterkunft, Betreuung und Futter aufzubringen. Deshalb hoffen die Vereinsmitglieder auf Unterstützung. Patenschaften sind willkommen, aber auch einmalige Zahlungen würden helfen. Immerhin sind zusammen mit Transport und der tierärztlichen Behandlung bereits jetzt an die 700 Euro aufgelaufen.

Mehr Informationen auf der Internetseite des Vereins

Bankverbindung des Vereins Einheit-Mensch-Tier für Spenden: Ostsächsische Sparkasse Dresden; IBAN: DE86 85050300 0221 0057 8,

BIC: OSDDDE81XXX, Kennwort Blacky.

zur Startseite