Bizarrer Prozess wird neu aufgerollt Das Urteil gegen den rechten Stadtfest-Schläger ist nicht rechtskräftig.

© Fabian Schröder

Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte Robert H. wurde vergangene Woche am Amtsgericht Dresden zu drei Jahren Haft verurteilt – wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und anderem. Das Schöffengericht war überzeugt, dass sich der 31-Jährige neben anderen Übergriffen im August 2016 beim Dresdner Stadtfest nachts am Königsufer an den gezielten Angriffen auf Ausländer beteiligt hatte. Mindestens 20 teils vermummte Rechtsextreme hatten dort rund zehn Männer aus Afghanistan und dem Irak gejagt, zusammengeschlagen und zum Teil schwer verletzt.

Peter Fricke, einer der beiden Verteidiger von H., hatte die Ermittlungen mehrfach kritisiert und zahlreiche Beweis- und Befangenheitsanträge gestellt. Am Tag der Plädoyers und der Urteilsverkündung fehlte er überraschend. Noch an jenem Tag erklärte er jedoch, das Urteil auf seinen rechtlichen Gehalt überprüfen zu lassen – als Revision vor dem Oberlandesgericht. Dazu wird es aber wohl nicht kommen, denn auch Staatsanwalt Christian Richter hatte schon zuvor eine Berufung des Schuldspruchs vor dem Landgericht eingelegt.

Folgen könnte der manchmal bizarre Prozess auch für drei Zeugen haben. H.s Lebensgefährtin und ein befreundetes Paar stehen im Verdacht, dem Angeklagten ein Alibi geliefert zu haben. Sie behaupteten überraschend, das Stadtfest mit ihm gegen 23 Uhr verlassen zu haben. Es gibt jedoch andere Hinweise, die das widerlegen – unter anderem die Aussage von geständigen Mittätern. (SZ/lex)

