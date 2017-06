Bitterorangen für den Barockpark Die sogenannten Pomeranzen waren schon zur Zeit der adligen Schlossherren hier heimisch.

So sehen reife Pomeranzen (Bitter-Orangen) aus. Landschaftsgärtner Steffen Pabst erntete die in der Orangerie im Barockgarten Großsedlitz. © Archiv/Thomas Lehmann

Rechts und links der Palais-Terrassen stehen sie nun: zwei Pomeranzen, Bitterorangenbäume. Am sächsischen Hof zierten die Früchte seit August dem Starken die Tafel. Auch in Zabeltitz wurden die attraktiven Früchte in Kübeln gezüchtet. Wie viele, das ist ganz genau verbürgt, so Lutz Pfennig, Leiter der Zabeltitz-Information. Der Beginn mit zwei Bäumchen ist erst einmal ein Anfang, schließlich muss Bauhofleiterin Kerstin Mai die edlen Gewächse in der neuen „Bauhof-Orangerie“ über den Winter bringen. Ganz billig ist der neue Farbtupfer am Palais auch nicht. Die Bäumchen kommen schließlich nicht vom Baumarkt, sondern wurden von der renommierten Gärtnerei Flora Mediterranea in Au an der Hallertau geliefert. Von den Bitterorangen in Großsedlitz kochte Landschaftsgärtner Steffen Pabst schon Marmelade – dafür werden die beiden Zabeltitzer Bäumchen nicht reichen. Aber Lutz Pfennig versichert, die Zitrusfrüchten schmecken. Tatsächlich wird aus ihnen nicht nur die bekannte Bitterorangen-Marmelade gekocht, sondern die Schale gibt manchem Branntwein oder Absinth die besondere Note.

zur Startseite