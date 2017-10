Bitterer Nachmittag in Franken In Nürnberg macht Dynamo das Spiel, vergisst aber das Toreschießen. Als alles nach einem Punkt aussieht, schießen die Nürnberger das Finale 2:1. Außer der Partie verlieren die Dresdner noch Philip Heise.

Dynamos Andreas Lumpi Lambertz (li.) und Torwart Marvin Schwäbe hatten in Nürnberg das Nachsehen. © Robert Michael

Die Torschussbilanz zwischen dem Club und Dynamo weißt nach 90 Minuten 22:11 für die Schwarz-Gelben aus, was auch den Spielanteilen entspricht. Dennoch heißt der Sieger am Ende 1. FC Nürnberg.

Wer ersetzte Kapitän Marco Hartmann?

Für die Positionen im zentralen offensiven Mittelfeld habe er „etliche Spieler, die vor Kurzem noch bitterböse enttäuscht waren, weil sie nur auf der Bank oder der Tribüne saßen“, hatte Trainer Uwe Neuhaus vor dem Spiel gesagt. Er entschied sich schließlich für den erfahrenen Andreas Lambertz, der auch die Kapitänsbinde von Hartmann übernahm. Für den ebenfalls fehlenden Niklas Hauptmann rückte Aias Aosman, der am Sonnabend seinen 23. Geburtstag feierte, in die Startelf. Auf allen anderen Positionen änderte Neuhaus gegenüber dem 2:2 gegen Ingolstadt nichts.

Wie kam Dynamo mit der zweitstärksten Offensive der Liga zurecht?

Mit eigenem Offensivdrang hielten die Dresdner den Gastgeber zunächst an dessen Strafraum fest. Doch schon bei der ersten Ecke für Nürnberg zeigten sich wieder die Probleme in der Defensive der Schwarz-Gelben. Nach dem einstudierten Standard, bei der Valentini den Ball gemächlich nach innen spielte, ließ Andreas Lambertz seinen Gegenspieler Mikael Ishak aus den Augen, der nach sieben Minuten nur noch einzuschieben brauchte.

Wie reagierte Dynamo auf den frühen Rückstand?

Als wäre nichts gewesen. Mit schönen Kombinationen spielten sie sich immer wieder bis an den Strafraum durch und kamen zu gefährlichen Abschlüssen. Doch die Versuche von Aosman (11. Minute), Kreuzer (15.) und Konrad (19.) verfehlten knapp ihr Ziel. Noch enger wurde es in der 29., als Lambertz eine Heise-Flanke an den rechten Pfosten setzte. Zwei Minuten später zwang Duljevic Kirschbaum zu einer Glanzparade. Zur Halbzeit führte Dynamo mit 13:6 Torschüssen und 6:2 Ecken.

Hätte sich das fast gerächt?

Nach gut 35 Minuten Einbahnstraßenfußball schon. In der 34. verloren die Dresdner nach einer Ecke den Ball und der FCN konterte. Cedric Teuchert fing den Ball ab, setzte sich gegen Aosman durch und ließ auch Lambertz an der Mittellinie stehen. Danach lief der 20-Jährige allein auf Marvin Schwäbe zu und wollte auf den mitgelaufenen Ishak ablegen, doch Philip Heise konnte den Ball in letzter Sekunde weggrätschen.

Wie versuchte Dynamo in der 2. Halbzeit das Spiel zu drehen?

Gelb-Rot-gefährdet nahm Neuhaus Jannik Müller vom Feld und brachte dafür Erich Berko. Das hatte ein paar taktische Veränderungen zur Folge. So rückte Manuel Konrad in die Innenverteidigung, Paul Seguin übernahm dessen Position im defensiven Mittelfeld und Niklas Kreuzer agierte fortan als Rechtsverteidiger. Nicht nur deshalb war Dynamo nun nicht mehr so überlegen. Denn auch die Glubberer gingen nun früher drauf, attackierten schon am Dresdner 16-Meter-Raum und suchten selbst die Entscheidung. Die besseren Chancen hatte aber zunächst Dynamo. Heise (57.) verzog nur knapp, Berkos Ball (59.) wurde knapp über das Tor abgefälscht. Auf der Gegenseite verpasste Ishak (67.) die Vorentscheidung.

Wie kam es zum Elfmeter?

Nach einer weiten Flanke von Heise drückte Tim Leibold am rechten Pfosten Berko im Luftzweikampf über die Grundlinie. Den fälligen Strafstoß verwandelte der bis dahin eher unauffällige Peniel Mlapa (69.) zum mehr als verdienten 1:1.

Warum verloren die Dresdner trotzdem?

Weil die Abseitsfalle einmal nicht funktionierte und zwei Nürnberger allein auf Marvin Schwäbe zuliefen (82.). Patrick Erras legte auf Teuchert ab, der Schwäbe umkurvte und zum 2:1 für die Gastgeber einschob. Am Ende verlor Philip Heise die Nerven und musste in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz.

