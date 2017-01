Handball-Verbandsliga Bittere Pille im Abstiegskampf SG Zabeltitz/Großenhain verliert in letzter Sekunde gegen Neuling Niederau. Verschenkte Punkte.

Veit Jurack winkt kurz und enttäuscht ab. Seine Spieler liegen niedergeschlagen auf dem Parkett der Großenhainer Rödertalhalle, schleichen dann leise in den Kabinentrakt. Der Frust sitzt tief nach der 27:28-Niederlage gegen die Kontrahenten vom SV Niederau 1891, die selig die Punkte feiern: „Auswärtssieg, Derbysieg“, jubeln sie. Dass es an diesem Samstagabend ein sehr, sehr glücklicher Sieg für den Neuling ist, zählt in diesem Moment nicht.

Schon vorab deutete sich ein brisantes Derby an. Zabeltitz/Großenhain braucht jeden Punkt im Abstiegskampf, Niederau hatte noch das Remis vom Dezember gegen denselben Gegner im Hinterkopf. Und so entwickelte sich vom ersten Pfiff der Unparteiischen an ein kampfbetontes, spielerisch freilich nicht auf höchstem Niveau stehendes Spiel. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. 3:0 nach sechs, 6:2 nach zehn Minuten. Die Schützlinge von Niederaus Coach Joe Soerinho wirkten in dieser Anfangsphase sehr fahrig, während Zabeltitz/Großenhain sehr kontrolliert und variantenreich auftrat. Dann, nach einer Gäste-Auszeit, eine erste Zäsur im Spiel. Die Hausherren agierten im Angriff nachlässig, kassierten hinten drei Gegentore in Folge. Zwar konnten sie sich danach wieder ein wenig erholen und nach 26 Minuten beim 13:8 sogar einen Fünf-Tore-Vorsprung verbuchen. Doch wieder kehrte Bruder Leichtsinn zurück, waren auch die Schiris nicht in jeder Situation ein „Freund“ der Gastgeber. Beim 14:13 ging es in die Kabine, wo sich die erhitzten Gemüter abkühlen konnten. „Das Ding ist noch nicht durch“, kommentierte Großenhains Handball-Urgestein Tilo Hönicke das Szenario.

Tatsächlich waren es nach dem Wechsel die Gäste, die erstmal am Sieg schnupperten. Großenhain ließ zwei Hundertprozentige liegen, Niederau schläferte die Gastgeber immer wieder mit behäbigem Spielaufbau ein wenig ein, um dann förmlich aus dem Rückraum zu „explodieren“. Beim 16:15 aus Sicht des Neulings die erste Gäste-Führung. Die hielt zwar nur ein paar Sekunden, und die Jurack-Schützlinge schossen sich auch vorübergehend aus der Krise. Aber mehr als ein Zwei-Tore-Polster wollte nicht gelingen.

Siegtor fällt zwei Sekunden vor Ende

Zehn Minuten vor Schluss beim 23:21 dann eine Schlüsselszene: Nachdem der zweite Torwart der Hausherren Holger Kositz gerade seinen zweiten Siebenmeter gehalten hatte, konnten seine Vorderleute die „Kiste zumachen“. Doch diesmal ließen sie gar eine Dreifach-Großchance zum Führungsausbau liegen. So etwas nennt man Höchststrafe – der Neuling bekam dadurch Oberwasser und schaffte vier Minuten vor der Sirene wieder den Gleichstand (26:26).

Der „Rest“ ist relativ schnell erzählt. Wie fast immer in der Schlussphase wurde es hektisch, woran auch die beiden Referees ihren Anteil hatten. Zabeltitz/Großenhain hatte eine Minute vor Schluss wegen einer Zeitstrafe fünf Feldspieler auf dem Parkett – Niederau sogar nur noch vier. Als Schlussmann Jens Gehrke in höchster Not mit toller Parade rettete und der Gastgeber im Gegenzug einen Siebenmeter bekam, war der Sieg möglich. Doch der Strafwurf fand nicht den Weg ins Netz. Stattdessen erhielten die Gäste zwei Sekunden vor Ultimo ebenfalls Siebenmeter – und konnten ihn zum 27:28 versenken.

Zabeltitz/Großenhain bleibt nach der unglücklichen Heimpleite als Tabellenzehnter weiter im unmittelbaren Abstiegskampf, während der SV Niederau (5.) vorerst im gesicherten Mittelfeld platziert ist. Angeführt wird die Verbandsliga Sachsen Männer Staffel Ost vom HSV Lok Dresden Pirna II , vor der SG Kurort Rathen und dem HSV Weinböhla. Rathen und Weinböhla stehen sich am Sonntag im Verfolgerduell gegenüber. Zabeltitz/Großenhain gastiert am Sonnabend in Neugersdorf, der SV Niederau erwartet den SV Rot-Weiß Sagar.

