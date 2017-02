Bittere Niederlage Einheit Kamenz unterliegt trotz guter Leistung bei Spitzenreiter FC Eilenburg mit 0:1 und hat nun sieben Punkte Rückstand.

© dpa

Fußball-Landesliga. Nur drei Begegnungen des 16. Spieltages wurden angepfiffen, aber fünf der sechs erstplatzierten Mannschaften waren dabei im Einsatz. Für die Kamenzer endete der Rückrundenstart mit einer ganz bitteren Niederlage. Der Tabellendritte unterlag vor 174 Zuschauern beim Spitzenreiter in Eilenburg mit 0:1 (0:0). Moritz Zeiße erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages. Damit vergrößerte sich der Rückstand der Kamenzer gegenüber den weiter ungeschlagenen Eilenburgern auf sieben Punkte.

Die Lessingstädter, die spielerisch deutlich besser waren und in der ersten Halbzeit dominierten, scheiterten letztlich an ihrer ungenügenden Chancenverwertung. Tom Grellmann hatte schon früh den Pfosten getroffen (3.), später versiebten Alexander Schidun, Franz Häfner, Ondrej Novotny und erneut Grellmann ihre Möglichkeiten.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert, leider mit dem falschen Ergebnis. Jetzt wird es sicher ein Kraftakt, noch einmal ganz oben anzugreifen“, meinte Einheit-Coach Frank Rietschel nach Spielende. „Nach dem Wechsel war zunächst viel Krampf und Kampf im Spiel. Als wir wieder alles unter Kontrolle hatten, fiel das 0:1. Es war ein Sonntagsschuss in den Winkel, da war für Ron Wochnik nichts zu halten.“

Die große Chance zum Ausgleich verpasste Novotny nach Zuspiel von Martin Kotyza (77.). „Wir brauchen nicht jammern, wir haben es selbst vermasselt“, so Rietschel. „Unsere Spielanlage war aber richtig sehenswert, darauf müssen wir aufbauen.“ Der Tabellenzweite FC Grimma liegt weiterhin drei Punkte hinter dem FC Eilenburg auf der Lauer. Die Muldestädter feierten einen 3:1 (1:0)-Heimsieg über den FV Eintracht Niesky. Die BSG Stahl Riesa verteidigte Rang vier mit einem 3:2 (1:2)-Auswärtserfolg in Pirna-Copitz.

Sportgericht verhängt Geldstrafen

Das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hatte in der Vorwoche keine Gnade walten lassen und der SG Taucha 99 neun Punkte wegen wiederholter Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls aberkannt. Auch der BSC Rapid Chemnitz wurde aus dem gleichen Grund mit einem Abzug von sechs Zählern bestraft. Zudem verhängte das SFV-Sportgericht Geldstrafen in Höhe von 1 000 beziehungsweise 900 Euro. Beide Vereine waren in Berufung gegangen, die der Verband aber ablehnte. (js)

Kamenz: Wochnik - Charuza, Wagner, Vrabec, Prentki, Ranninger, Grellmann (60. Gnieser), Häfner, Heine (70. Kotyza), Novotny und Schidun (88. Brückner).

zur Startseite