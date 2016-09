Bittere Heimniederlage Die RIO-Damen verlieren vor der Pause den Faden. Am Ende lief dann die Zeit weg.

Im Spitzenspiel der Sachsenliga Frauen mussten sich die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz in eigener Halle knapp 29:30 dem SV Plauen-Oberlosa geschlagen geben. Der Meisterschaftsdritte machte ordentlich Druck und lag zeitweise mit bis zu fünf Toren in Front. Erst in der Schlussphase erwachte das Kämpferherz der RIO-Frauen.

Mit einer schönen Kombination von Christin Müller auf Sally Witecy am Kreis begann die Topbegegnung am 2. Spieltag der Sachsenliga. Danach übernahm Plauen mit drei schnellen Toren von Linksaußen die Führung. Die RIO-Frauen konnten zwar zum 4:4 ausgleichen, doch dann setzten sich die Vogtländerinnen ab. Kleinigkeiten machten den Unterschied aus. Während die Gastgeberinnen mehrere gute Einwurfmöglichkeiten ungenutzt ließen, war Plauen sehr effizient. Mit der ersten Zeitstrafe für die Gäste in der 16. Minute startete die HSG die Aufholjagd und glich binnen weniger Minuten auf 11:11 aus. Gästetrainer David Woitke nahm mit seiner Auszeit den Schwung aus dem HSG-Spiel und stellte seine Mannschaft auf die umgestellte Abwehr ein. Riesa/Oschatz verlor den Faden wieder und kassierte in den zehn Minuten bis zur Halbzeit weitere 7 Tore. Halbzeit: 14:18.

Mit Wiederanpfiff agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Auf mehr als zwei Tore kam RIO aber nicht heran. Dennoch gaben die Spielerinnen von Heiko Loose und Mario Salomo nicht auf und kämpften bis zum Schluss. Abwehr inklusive Torfrau steigerten sich mit zunehmender Spieldauer, so dass es in den letzten 5 Minuten noch einmal richtig spannend wurde. Beim Stand von 29:30 blieb noch eine Minute für den Ausgleich. Doch die nötige Lücke in der Gästeabwehr gab es nicht mehr. (ml)

