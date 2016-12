Bittere Geschenk-Idee Likörfabrik-Chef Thomas Tiebel hat seine Magentropfen in eine neue Flasche gefüllt. Nicht die einzige Überraschung.

Likörfabrikchef Thomas Tiebel hat seine beliebte Magenbitter-Variante „Richters Bittere Magentropfen“ jetzt in einer neuen Flasche ins Regal gestellt. Und auch das Etitkett ist eine Premiere: Es ist aus Stoff, gewebt in Großröhrsdorf. © Thorsten Eckert

Der Donnerstag ist in der Likörfabrik immer ein ganz besonderer Tag. Denn den hier hergestellten und durchaus beliebten Kräuterschnaps gab’s zu DDR-Zeiten ja nicht wirklich häufig in den Schnapsregalen der volkseigenen Republik. Und auch im Stammhaus an der Radeberger Hauptstraße gab es ihn eher selten. „Nämlich immer nur an Donnerstagen“, sagt Likörfabrikchef Thomas Tiebel – und verweist auf ein spannendes Schwarz-Weiß-Foto in der kleinen Ausstellung, die in den Räumen der Likörfabrik zu finden ist.

Auf besagtem Foto drängelt sich eine Kundenschlange sichtlich geduldig die Radeberger Hauptstraße hinunter. Donnerstag war damit in Radeberg sozusagen „Schnapstag“. Und das war auch an diesem Donnerstag so – auch, wenn es heute nicht mehr nötig ist, sich stundenlang anzustellen. Allerdings ging es am gestrigen Donnerstag auch nicht um den Bitterlikör, sondern um „Richters Bittere Magentropfen“. Die hatte Thomas Tiebel Weihnachten 2012 nach etlichen Jahren der Abstinenz sozusagen wieder neu aufgelegt.

Rückkehr einer Schnaps-Legende

Eine echte Schnaps-Legende war es, die zurückkehrte. Denn „Richters Bittere Magentropfen“ – benannt nach Bitter-Erfinder Wilhelm Richter – , waren seit den 1920er-Jahren in der Radeberger Likörfabrik produziert worden. Bis in die 1990er-Jahre hinein gehörten die Magentropfen zur Produktpalette. „Allerdings dann später mit einer leicht abgewandelten Geschmacksvariante, eine VEB-Variante sozusagen“, erzählt der Likörfabrikchef schmunzelnd. Also hatte er dann im Firmenarchiv nach der alten Rezeptur gesucht und sie auch gefunden. Mit einer limitierten Auflage von 980 Stück ging er an den Neustart. Und zwar erfolgreich, freut er sich. „Wir haben viele alte Radeberger begeistern können, aber auch viele neue Fans gewonnen“, sagt Thomas Tiebel zufrieden.

Und weil das Ganze so gut funktioniert, hatte der Likörfabrikchef nun eine Weihnachtsgeschenk-Idee, wie er verrät. Er verpasste den Magentropfen eine neue Flasche. Eine Apotheker-Flasche, „weil es sich ja quasi um Medizin handelt“, sagt er augenzwinkernd. Und diese neue Flasche feierte nun gestern – natürlich an einem Donnerstag – Premiere. Zunächst gibt es die 0,5-Liter-Flasche; „wenn es gut angenommen wird, folgen auch die anderen Größen“, sagt er.

Gleich eine doppelte Premiere

Wobei das Ganze gleich eine Doppel-Premiere ist, wie Thomas Tiebel verrät. Denn erstmals in der fast 140-jährigen Firmengeschichte gibt es nun ein Etikett aus Stoff. „Mir ist die Idee gekommen, dass es im benachbarten Großröhrsdorf ja eine Tradition von Bandwebereien gibt“, sagt der Likörfabrikchef. Also nahm er Kontakt zu einer dieser Firmen auf, „und so kleben jetzt wunderbar glänzende, ein wenig historisch anmutende Stoff-Etiketten auf der neuen Flasche“, freut er sich.

Und freuen können sich nun auch alle, die bisher noch keine richtige Geschenk-Idee für Weihnachten haben. Regionale Geschenke sind ja längst mächtig in Mode. Und wer auch noch ein passendes Getränk für die eine oder andere Weihnachtsfeier sucht, „auch da können wir helfen“, macht Thomas Tiebel schmunzelnd klar. Denn auch in diesem Jahr hat er wieder seinen beliebten Radeberger Glühzauber in Rot und Weiß aufgelegt; Apfelglühwein aus heimischen Äpfeln. Wobei die rote Variante eine spannende Mischung aus Apfel und Aronia ist. Für diese Glühwein-Ideen hat der Radeberger dabei mit den Arnsdorfer Saft-Experten von „Saft-Walther“ zusammengearbeitet.

Und natürlich waren auch Thomas Tiebels Glühwein-Novitäten donnerstags auf den Markt gekommen. Denn der Donnerstag ist in der Liköfabrik in Radeberg eben ein ganz besonderer Tag …

